蘋果日報慈善基金
香港
台灣
北美
香港台灣北美
我要訂閱
English

加拿大政府：一名香港囚犯遭強迫加籍、中國籍「二選一」

2小時前
加拿大全球事務部建議任何希望獲得加拿大領事服務的雙重國籍人士，不要宣稱自己是中國籍，向當局明示其加拿大人身份。

（北美通訊）加拿大全球事務部表示，一名同時擁有加拿大和中國國籍的香港囚犯，被告知需要在公民身份中兩選一；如果宣稱自己是加拿大籍，該人士會失去在香港的居留權；但如果宣稱是中國籍，將失去加拿大政府的保護。

加拿大全球事務部表示，在兩周前收到有關公民求助，暫時未知對方是否已作決定。當局指，種種跡象顯示，越來越來在港被囚、擁有雙重國籍的人士，被迫要求在中國籍或其他國籍中二選其一。

加拿大政府表示，正與「志同道合的伙伴（likeminded partners）」合作，以保護在港擁有雙重國籍居民的人權和安全，並建議所有希望獲得加拿大領事服務的雙重國籍人士，不要宣稱自己是中國籍，向當局表明其加拿大人身份。

當局續指，已經就事件對港府表達關注，要求港府提供更多有關修改雙重國籍法例的資料。加拿大政府再向居港的公民發出警告，應高度警惕港府正任意執行（arbitrary enforcement）。

加拿大港人組織「Alliance Canada Hong Kong」代表王卓妍（Cherie Wong）認為，雙重國籍問題一直是中共用來鎮壓異議的武器，也被視為對政權構成危險的罪行。

按照加拿大法律，如果要放棄加拿大公民身份，申請人需填寫正式表格，到加拿大領事館申請；但王卓妍表示，港府近日對雙重國籍囚犯的處理，反映中國無視程序，「不論是在脅迫下還是在公開場合，只要當局聲稱某人放棄國籍，他就不再是雙重國籍居民」。

由於中國正加劇打壓在港的雙重國籍居民，王卓妍指，她很多在香港的朋友，對情況感到憂慮，但擔心自己不能回到加拿大。她希望加拿大政府增加宣傳雙重國籍公民的權利，並交代清楚現況和居港加拿大人有哪些選擇。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁

雙重國籍加籍港人國安法加拿大BNO國籍法
一格照片，一個故事，Follow蘋果Instagram！
BannerBanner