（北美通訊）加拿大全球事務部表示，一名同時擁有加拿大和中國國籍的香港囚犯，被告知需要在公民身份中兩選一；如果宣稱自己是加拿大籍，該人士會失去在香港的居留權；但如果宣稱是中國籍，將失去加拿大政府的保護。

加拿大全球事務部表示，在兩周前收到有關公民求助，暫時未知對方是否已作決定。當局指，種種跡象顯示，越來越來在港被囚、擁有雙重國籍的人士，被迫要求在中國籍或其他國籍中二選其一。

加拿大政府表示，正與「志同道合的伙伴（likeminded partners）」合作，以保護在港擁有雙重國籍居民的人權和安全，並建議所有希望獲得加拿大領事服務的雙重國籍人士，不要宣稱自己是中國籍，向當局表明其加拿大人身份。

當局續指，已經就事件對港府表達關注，要求港府提供更多有關修改雙重國籍法例的資料。加拿大政府再向居港的公民發出警告，應高度警惕港府正任意執行（arbitrary enforcement）。

加拿大港人組織「Alliance Canada Hong Kong」代表王卓妍（Cherie Wong）認為，雙重國籍問題一直是中共用來鎮壓異議的武器，也被視為對政權構成危險的罪行。

按照加拿大法律，如果要放棄加拿大公民身份，申請人需填寫正式表格，到加拿大領事館申請；但王卓妍表示，港府近日對雙重國籍囚犯的處理，反映中國無視程序，「不論是在脅迫下還是在公開場合，只要當局聲稱某人放棄國籍，他就不再是雙重國籍居民」。

由於中國正加劇打壓在港的雙重國籍居民，王卓妍指，她很多在香港的朋友，對情況感到憂慮，但擔心自己不能回到加拿大。她希望加拿大政府增加宣傳雙重國籍公民的權利，並交代清楚現況和居港加拿大人有哪些選擇。

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