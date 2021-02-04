社交網站Reddit的KOLs號召網民一鼓作氣把GameStop的股價挾高，令一眾沽空的對沖基金落荒而逃。看似凱旋而歸，GameStop股價卻已較高位下挫80.9% (截至周四)。摩根史丹利行政總裁戈爾曼(James Gorman)毫不客氣，直指參與挾倉的散戶將猛然醒覺(Rude Awakening)，美國財長耶倫也苦口婆心提醒投資者注意風險。不過，對很多參與挾倉的人來說，一眾精英的警告搔不着癢處，輸光或許已是他們預計之中，要華爾街大鱷陪葬、甚至動搖金融體系才是初衷。

撰文：劉在名

皮尤研究所曾調查Reddit的成年用戶，18歲至29歲的佔了64%，遠高於美國人口的同齡佔比(22%)。反之，50歲以上的用戶只佔7%。年輕的同時入息也較低，3成的用戶年薪只有3萬美元(折合約23萬港元)或以下。

用這組數字和皮尤另一個關於投資股票的調查相比，結果非常有趣。以年齡劃分，無論35歲以下的組別至65歲以上的組別，都有超過4成人投資股票。然而，金額卻大相逕庭，65歲以上人士持有股票的市值中位數達10萬美元(折合約78萬港元)，足足是35歲以下人士的13倍。再用工資劃分，年收入10萬美元或以上的人，所持股票的市值中位數也是最低收入群組的10倍以上。

從功利角度解讀，Reddit用戶既年輕又低薪，可以被歸類為無資產的「廢青」。投行高盛與聯儲局的數字顯示，1989年美國最富有的1個百分點的人，擁有全美股票市值的3成9，到了2016年，即使經歷過2008年金融海嘯，但在華府及聯儲局呵護式的量化寬鬆(QE)下，資產價格水漲船高，有錢人持股佔總市值比例已升至50%。有資產的人以「錢搵錢」已遠勝於無產者辛勤勞動，財富集中的趨勢越演越烈。對很多香港人來說，在過去十多年應深有體會，是否擁有一層樓已足以成為人生分水嶺。

Reddit用戶在一封公開信中聲言，此次挾倉就是要教訓金融海嘯的始作俑者，將矛頭對準華爾街。在「挾爆」多個對沖基金的空倉後，有人認為行動已成功懲罰了多條金融大鱷，當中香櫞研究便宣布會金盤洗手，一時間散戶大有報卻一戰之仇的快感。可惜的是，散戶快慰背後的現實卻相當殘酷。

渾水創辦人卜洛克(Carson Block)質疑，這次挾倉只是基金同行撕殺，散戶只是為他人作嫁衣裳。「睇淡」而沽空GameStop的對沖基金，只是與「睇好」的一方對賭。因此真正能夠從挾倉行動中賺錢或全身而退的，一是與沽空機構對賭的對家，又或是在高位趁機套現的人。真正守到最後的散戶，無論是在低位以血肉長城推高股價、乃至高位追入迫退空倉，最後都只會血本無歸，連年蝕錢的GameStop根本無利可圖，股價也必將重返現實。因此，與其說Reddit散戶挾淡倉成功擊退大鱷，倒不如說這只是一次悲壯的示威。

更令人戚戚然的，是這種操作或會造成另一次財富轉移或消散，對於收窄貧富懸殊適得其反。當低薪無產的散戶蝕錢後，貧者只會越貧，對整個社會都不利。GameStop股價異動，要求證監機構將之停牌的人，統統被當成打壓散戶的幫兇。Robinhood Markets等只限散戶買賣而不限大戶沽空，當然值得商榷，但將不尋常波動的股票暫停交易，其實是保護散戶的慣常做法。相當吊詭的狀況是，勸喻小散戶別做「盲頭烏蠅」的人往往被狠批，一心混水摸魚鼓動小投資者入市的卻可能被捧做英雄。

說到底，一場看起來沒有多少贏家的金融戰，背後的底因是異化的社會結構。當既得利益階層迫到社會某一方完全透不過氣，受壓迫的唯有選擇「反枱」，當你連一口飯也不給我吃，那麼我最直接的反應就是你也別想吃。站在道德高地看，這是損人不利己：但如果不從根本解決不公平的社會制度，攬炒式的行動只會無日無之。美國國會2月中旬將召開聽證會討論Reddit事件，意味這次挾倉行動將由金融領域走入美國政治圈。美國在大選後由疫情失控到衝擊國會，彷彿千瘡百孔，但最起碼，一個民選的機構最終還是要聽取民意。

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