英國隨着為長者及醫護接種疫苗後，統計數字發現英格蘭80歲以上長者是最多人體內有武肺抗體的群組，官方估計到下周為止將有690萬人體內有抗體，佔英格蘭人口約1/6。專家又指曾感染武肺的病人接受疫苗注射後出現較強的免疫反應，反映他們可能只需要接種一劑便足夠，有助紓緩疫苗供應緊張。

據國家統計局（ONS）數據，英格蘭80歲以上人士有25.7%人體內有武肺抗體，他們亦是首批獲接種疫苗的群組；而在75至79歲人士中，擁有抗體人數比率為8.4%，他們將是接下來獲安排接種的群組。當局估計英格蘭每7人中就有1人有抗體，而自上月18日以後的28天內，英格蘭15.3%人口、即690萬人料會有武肺抗體，較12月21日後28天內的10.3%大幅上升。

ONS估計在蘇格蘭每10人就有1人有抗體，威爾斯就每9人有1人有抗體；而北愛爾蘭的人數料是每11人中有1人。

曾染武肺人士或只需接種一劑

根據Zoe公司開發的應用程式「武肺症狀研究(COVID Symptom Study)」統計顯示，曾中招的患者在接種輝瑞疫苗後出現副作用的機會增加一倍，或反映疫苗觸發他們體內較強的免疫反應。該軟件收集用戶基本訊息和健康、每天詢問用戶情況，本周出爐的兩項研究也顯示，曾染疫的患者在注射一劑疫苗後，出現較強的抗體反應。

領導研究的教授斯派克特（Tim Spector）以及蓋伊和聖托馬斯醫院（Guy’s and St Thomas’s Hospital）傳染病顧問古德曼醫生（Anna Goodman）都認為，研究反映第一劑疫苗對於曾確診患者來說，「有點似第二劑的加強疫苗」，可以藉此進一步研究方法紓緩疫苗供應緊張。

此外，在醫護身上收集的數據也發現，接種疫苗至少12日的醫護，較未接種的同事有較低機會受感染，保護率大約有53%。斯派克表示：「我認為……我們或可以說這些人不需要第二劑加強疫苗……如第二劑用於首次接種，這可能可節省約1000萬劑疫苗」。該應用程式數據也發現少數族裔及低收入人士較不願意接種疫苗，他呼籲各界應採取更多措施接觸這些人士，因為他們同時屬於高危群組。

英國《泰晤士報》

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