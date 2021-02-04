（北美通訊）因感染武漢肺炎正接受隔離的紐約市長參選人，台裔企業家楊安澤（Andrew Yang）被多名曾協助他參選總統的前助手和義工指控他性別歧視，只着重組「兄弟班」，女性經常受到輕視，成為針對目標，甚至遭到歧視，受害人若公開投訴更會被滋擾。楊安澤表示，當時未有考慮到競選團隊中以男性主導的文化對其他性別人士造成疏離感，為此他深表歉意。

楊安澤2019年投入民主黨總統初選，去年2月宣佈退選，上月14日正式宣佈競選紐約市長。《商業內幕》（Business Insider）調查報道，指至少9名楊安澤參加初選時競選團隊的前職員和義工，曾經歷性別歧視，形容工作環境是「中毒」。

有員工指團隊經常強調「兄弟班」，包括以一名21歲的年輕人，取代一名有十多年經驗的女性地區負責人。格羅夫斯（Allison Groves）是一名有十多年經驗的全職政治統籌員，2019年8月開始擔任楊安澤團隊的地區統籌總監。為了方便助選，格羅夫斯毅然將自己在加州的生活圈子連根拔起，並搬到主要戰場州艾奧瓦的達文波特（Davenport）。而時任楊安澤競選主任的瑞安（Nick Ryan）曾向格羅夫斯承諾，會提拔她為副總監，讓她將可享有更多有關艾奧瓦競選策略的控制權。但格羅夫斯最終發現，副總監一職已內定由一位只有21歲、還未完成大學課程的年輕男職員出任，她甚至連提出申請該職位的機會都沒有。格羅夫斯更表示，該位年輕人上任後，經常以職權欺壓她，最終還以「難以合作」為由要她離開。

格羅夫斯隨即去信瑞安和團隊的前營運總監Muhan Zhang投訴，瑞安曾回覆稱會處理，但最終不了了之。格羅夫斯曾考慮採取法律行動，但楊安澤的競選團隊向她開出以6,000美元作和解費，她於是在2020年1月正式辭職。根據和解協議，競選團隊否認違法，而格羅夫斯不得指控團隊有歧視行為。

另一名與格羅夫斯同期在團隊工作的員工指出，格羅夫斯的個案並非罕有例子。《商業內幕》亦接觸過其他幾個前女職員和義工，當中有人早於2018年秋天開始為楊安澤助選。她們都表示經歷過性別歧視，但大部份都擔心會帶來不良影響，堅持保持匿名。一名前女義工表示，因為在團隊內被針對，至今仍要接受治療。「不斷被貶低和欺負，我的自我價值觀最終崩壞。」

楊安澤書面回覆《商業內幕》，承認自己的團隊管理存在缺陷，無法確保每個員工的聲音上達和受到尊重。在發生問題時未有適當程序處理，也沒有考慮到男性主導文化對女性和其他性別人士造成疏離感。他表示為自己缺失表示歉意。

楊安澤在參與總統初選期間，亦曾被一名前員工指控性別歧視，以「工作不如婚前勤力」為由，辭退一名新婚女性高層。楊安澤當時否認指控，強調只會以工作表現決定人事變動。

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