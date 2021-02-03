美國一批參議員周三提出決議草案，尋求令明年北京冬季奧運改由中國以外城市舉行。

共和黨佛羅里達州參議員斯科特（Rick Scott）及另外七位參議員提案，呼籲國際奧林匹克委員會讓明年2月4日揭幕的北京冬奧的主辦權重新招標，令賽事「由承認並尊重人權的國家主辦」。斯科特表示，中國對新疆維吾爾族進行種族滅絕、限制香港人權、恐嚇台灣，「中共不應在開設集中營、違反人權、有系統壓制港人之同時獲准主辦2022年冬奧」。

白宮發言人普薩基表示，看過有關爭取褫奪中國城市冬奧主辦權的報道，但此刻美國沒有改變有關北京冬奧的立場與計劃，不過會諮詢盟友與夥伴意見，確定共同關注事情，制訂共同處理方法。

約180個團體周三發表聯署公開信，呼籲全球各國領袖抵制明年2月4日揭幕的北京冬奧。

白宮和國務院近日被多次問及拜登政府是否支持明年冬奧改主辦城市，但雙方都將波踢給美國奧委會（USOPC）。USOPC表示反對抵制奧運，認為既對運動員無好處，也無助於解決國際問題。

法新社／德新社

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！