美國佛羅里達大學中國籍前教授楊林（Lin Yang，譯音）被指隱瞞收受中國政府「千人計劃」資助，對美國聯邦政府作虛假陳述，騙取175萬美元（約1,357萬港元）研究經費，日前在佛羅里達北區聯邦法院被控6項欺詐罪及4項向聯邦機構作虛假聲明罪，若罪成每項詐騙控罪可判監20年。楊林已在2019年8月回到中國，有關起訴內容周三解封。

中國開公司 兜售在美研究成果

現年43歲的楊林是中國公民，此前居於美國佛羅里達州坦帕（Tampa）。案情指楊林2014年9月至2019年7月間，於佛羅里達大學任職副教授，出任首席研究員，負責按照法律和申領國家衞生研究院（NIH）研究資助，以開發一種名為「MuscleMiner」的肌肉影像資訊工具。

然而楊林2016年同時在中國開設名為迪英加科技（Deep Informatics）的企業，並借助與中國西北工業大學的聯繫，接受中國「千人計劃」（Thousand Talents Program，TTP）資助，卻沒有申報利益，迪英加科技甚至借助楊林在美國研究的成果作商業用途。

控方批蓄意欺騙 滿足中共目標

控罪指，楊林蓄意隱瞞在中國的商業活動及與「千人計劃」的連繫，以保留在佛羅里達大學的職位，並繼續申請華府撥款，為此多次向校方及NIH作虛假聲明，包括在2019年1月佛羅里達大學工程學院一次書面申報中，聲稱自己與中國沒有商業、學術或實體聯繫。司法部2018年開始展開調查，楊林則在2019年8月回到中國，此後再也沒返美，他也沒為今次案件聘請律師辯護。

主控官基夫（Lawrence Keefe）批評，美國納稅人的金錢原意是讓楊林作出有助美國國民健康的研究，楊林卻作出蓄意的欺騙行為，滿足中國共產黨的研究目標，並為自己圖利。基夫稱，司法部門正跟衞生部、聯邦調查局（FBI）及其他研究機構合作，調查及檢控其他瞞報利益、破壞美國研究尊嚴的人。假如楊林罪成，每項詐騙罪最高可判囚20年及罰款25萬美元（約194萬港元），每項虛假聲明罪最高則可判囚5年及罰款25萬美元。

美追究「千人」 斥濫用合作機制

近年美國政府積極調查涉及「千人計劃」的學者，指他們竊取美國知識產權及技術，中方亦對計劃轉趨低調。FBI反情報部門助理主任科勒（Alan Kohler Jr.）強調，美國納稅人有權知道他們所繳的稅款，是否被用作讓別國政府及企業得益，FBI會繼續調查那些隱瞞在外國的利益及政治聯繫，卻同時領取聯邦政府資金的行為，批評有人濫用美國與外國學者的合作機制。

美國司法部助理部長德默斯（John Demers）指，學者需對外國資助保持透明，讓聯邦政府得以公平分配資源，亦可讓美國國民得知研究有否受影響，批評楊林沒有交代與中國的關係，服務中國政府的戰略目標和個人利益。另一名秘密參與「千人計劃」的華裔教授鄭頌國亦於去年，承認對聯邦政府人員作虛假陳述罪。

美聯社/美國WTXL電視台/美國《蓋恩斯維爾太陽報》

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