埃及出土木乃伊有金舌頭

考古學者於上周五公佈，在埃及「塔波西里斯·麥格納」（Taposiris Magna）神廟發現一具有「黃金舌頭」的木乃伊。

埃及與多明尼加（Dominican Republic）考古學者合作，發現16個約有2000年歷史的墓穴與多具木乃伊，當中一具放有一塊用金箔打造的「舌頭」。

目前還不清楚為何要用金箔打造舌頭，此可能被視為一種護身符，但學者亦推測，可能當時製作木乃伊的工匠認為，放置金舌頭，便代表亡者可以在到達地府後，有新舌頭與冥神歐西里斯（Osiris）說話。

考古學家還未能斷定這些木乃伊的時期，但推測可能在希臘托勒密王朝（西元前304年至西元前30年）或羅馬帝國時代（西元前30年之後）。

來自多米尼加共和國（Dominican Republic）聖多明各大學（University of Santo Domingo）的學者馬丁尼茲（Kathleen Martinez）領導團隊主持這次挖掘，他們會持續分析這次發現的古物。

Parler創辦人兼CEO突收董事會決定要離職： 我只接獲通知 沒有機會解釋

美國前總統特朗普被主流社交網站Twitter 封殺後，新興社交媒體Parler冒起，吸納大批特朗普支持者使用，但亦因此令Parler 面對來自科技巨企的壓力，表示相信「言論自由」的Parler共同創辦人兼行政總裁馬茨（John Matze）更被董事會辭退。

霍士新聞（Fox News）引述一張由馬茨發給員工的便條報道，馬茨指「在2021年1月29日，由默瑟（Rebekah Mercer）掌控的Parler董事會決定立即終止我作為行政總裁的職務，我沒有參與這決定」，他又指，「明白到現時掌控公司的人與員工及其人也第三方單位溝通過，不幸地引起混亂，因此我要發此公開聲明」。

Parler先後遭科網巨企Google、蘋果下架應用程式，及被亞馬遜雲端服務（AWS）終止伺服器服務。馬茨及其家人亦曾收到死亡恐嚇及人身威脅。

馬茨在便條亦表示，在過去數月他對平台的願景、對言論自由的強烈信念，以及對於如何營運Parler的看法都「持續面對阻力」」，他亦曾為此「沒日沒夜工作、長期戰鬥」，不過他表示「目前為止，Parler的未來不在我手中」。他對Parler員工、支持者表示感謝，以及表示會尋找一些機會，讓自己的科技觸角、看法和熱情可以發揮和受尊重。

菲律賓製冰廠洩化學氣體2死90傷

菲律賓首都馬尼拉附近漁港一間製冰廠洩漏氣體亞摩尼亞（Ammonia），官方周四指事件令2人死亡，超過90人送院，該區有數百名居民要疏散去安全地方。

兩名死者分別是製冰廠「TP Marcelo」的普通員工及電工，員工在周三亞摩尼亞氣體洩漏時喪生，而電工則在周四於大厦被發現。

亞摩尼亞可用作製冷劑，但如大量吸入會令人中毒。是次事件有超過20名傷者要留院治理，他們出現呼吸困難、眼睛和皮膚灼痛及其他疾病。居民在周三疏散後數小時後已開始回家。製冰廠指需調查才能判斷洩漏原因，是因管道洩漏亞摩尼亞還是發生儲存倉爆炸，強調廠方會負責所有醫療和殮葬費用，現時工廠須關閉。

美國有線新聞網絡／霍士新聞／美聯社／台灣《蘋果日報》

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