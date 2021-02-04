英國通訊管理局（Ofcom）周四宣佈撤銷中國環球電視網（CGTN）在英國的播放牌照，因為CGTN的持牌人並無編輯監督權。事實上Ofcom過去已曾多次對身為中共「對外宣傳工具」的CGTN報道進行調查，去年更兩度裁定其報道違中立原則，包括批評CGTN就2019年香港反送中抗議報道「缺乏應有的公正」。而CGTN去年亦與新華社、中國國際廣播電台（CRI）、《中國日報》發行公司，以及《人民日報》發行商美國海天發展公司被美國列為外國使團。

去年5月，Ofcom裁定CGTN於2019年針對香港示威的報道，違反英國廣播條例的公正持平原則。英國通訊管理局發言人當時表示，違規節目為去年8月及9月的《The World Today》及11月的《China 24》，「我們的調查發現CGTN未有在5個新聞節目中保持公正持平。這些報道涵蓋了香港的示威活動和有關事態發展，但並未就這件重大政治爭議提供廣泛意見」。

同年7月，Ofcom又判決CGTN在全球播放英國私家偵探韓飛龍（Peter Humphrey）「被認罪」影片違法。2013年韓飛龍和妻子虞英受僱英國藥廠葛蘭素史克（GlaxoSmithKline），調查公司一位中國高管涉嫌賄賂事件，卻被中國警方以非法獲取公民資訊罪，分別被判處2年半和2年徒刑。韓飛龍在扣押期間，央視與中國警方合作強制拍攝他「被認罪」的整個過程，除了在內地播放外，還透過CGTN在海外多個國家包括英國，用中文和英文進行播放。2018年11月，韓飛龍向Ofcom投訴。

除了上述兩宗投訴外，Ofcom仍對CGTN的數宗投訴正在進行調查，包括香港書商桂民海的女兒，她投訴CGTN播放桂民海在電視上認罪的片段。另一宗投訴則是英國駐香港領事館前僱員鄭文傑，他稱中國國際電視台在英國播放了他認罪的錄像，違反英國廣播條例中，涉及公平、私隱和準確的準則。

美國列CGTN為外國使團

CGTN除了在英國被裁決報道偏頗外，去年2月美國亦將新華社、CGTN、中國國際廣播電台（CRI）、《中國日報》發行公司，以及《人民日報》發行商美國海天發展公司列為外國使團。

這已經不是美國政府第一次對中國官媒採取措施，早於2018年9月，美國司法部要求新華社與CGTN在美國登記成為「外國代理人」。CGTN於2019年2月進行登記後，該台申請更新美國國會記者資格的申請遭到拒絶，美國廣播和電視記者協會執行委員會稱按照規定，「外國代理人」機構不得持有國會記者證。

2019年3月，《紐約時報》援引消息人士表述稱，CGTN北美分台台長麻靜等十幾名員工被召回中國。

英國廣播公司/《蘋果》資料室

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