美國國務院周三表示，美國一貫支持「一個中國」政策。

普萊斯周三在例行記者會上被問到美國是否仍然支持一中政策時，他說「支持，我們的政策沒變。」

拜登政府上月23日上台第四天，首度正式對台灣問題表達立場。美國國務院發言人普萊斯當日發表聲明說，美方注意到北京試圖持續脅迫台灣的模式，敦促北京停止對台灣的軍事、外交和經濟施壓，並與台灣的民選代表進行有意義的對話。美方重申將與民主台灣深化聯繫，將繼續支持和平解決海峽兩岸議題，以符合台灣人民的意願和最大利益。美國將恪守與華建交三個聯合公報、《台灣關係法》與對台六項保證所作的長期承諾，繼續協助台灣維持足夠的自我防衞能力。

當日聲明沒提支持一中政策。

美國特朗普政府上月下台前10天，前國務卿蓬佩奧宣佈取消國務院自定的對台外交限制，被台灣朝野及部份外界分析認為是美台關係的「核彈」級提升，以及是特朗普政府「趕尾班車」的推動對華強硬政策，為拜登執政「設雷」，防止其過份親中。

路透社／《蘋果》資料室

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