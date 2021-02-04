東京奧運暨殘運組織委員會會長森喜朗周三出席會議，期間討論及要將日本奧委會的女性理事比例提高至40%時，這名日本前首相竟指如果太多女性的話，「將會浪費時間」，言論涉及性別歧視惹來爭議。森喜朗事後向公眾道歉，指自己發表了不當言論，有違奧運精神，但不考慮引咎辭職。

日本奧委會周三進行線上會議，會中提及今年6月將會進行幹部改選，希望女性理事的比例達40%以上，但森喜朗明言如果太多女性會浪費時間，還指日本欖球協會增加了女性理事，導致開會時間長了一倍，因為女性「競爭意識強」，看到別人舉手發言時，認為自己也要發言，結果所有人都發言。

曾擔任日本欖球協會會長及名譽會長的森喜朗認為，增加女性理事時必須限制其發言時間，否則一直說不完「會令人很困擾」。根據奧委會事後發放的會議片段，過程中沒有與會者反駁森喜朗的言論。

前日本女運動員反駁會議時間長屬主持問題

全日本柔道聯盟評議員、1992年巴塞隆拿奧運女子柔道52公斤級銀牌選手溝口紀子發文駁斥森喜朗，她指出會議時間過長不是女性太多的問題，主要反映會議主持人的主持能力，而且奧運精神本來不存在性別歧視，森喜朗理應去實踐這精神。

中央社

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