英國1月31日起接受持英國國民（海外）（BNO）身份人士，申請BNO簽證，隨即有港人到北角的英國簽證申請中心辦理手續。英國保守黨倫敦市長候選人貝利（Shaun Bailey）在《泰晤士報》撰文指，中國政府過去數年摧毀香港自由，港人即使只是表達意見也可能被捕，希望倫敦市政府採取更多措施歡迎香港移民，彰顯英國對人權價值的立場。

貝利稱，香港過往因言論、集會自由而蜚聲國際，中國政府卻在數年間摧毀了這些自由，使香港連一丁點民主的權利也不復存在，民選議員以至和平示威者僅因未有向中國表忠便被拘禁，當局不但容許警察暴力，甚至鼓勵警察這樣做。

貝利同時提到新疆維吾爾人狀況，指中國政府除了摧毀維吾爾人的自由，更以強迫墮胎、絕育、集中營等手法，試圖滅絕維吾爾人，形容這些手法早被國際社會以為已消失，如今卻在中國重現，直指從中國對待少數族裔的手法可見，中國專制程度是過去數代人以來最嚴重。

出身移民家庭 感恩倫敦歡迎其祖母

倫敦將於5月舉行市長選舉，貝利屆時會挑戰現任工黨的倫敦市長簡世德（Sadiq Khan）。貝利批評簡世德等人未有譴責北京官員，工黨市議員甚至反對取消倫敦與北京的姊妹城市關係，「就像這與我們無關一樣」。貝利表明他對此持不同看法，指人們有責任對侵犯人權的行為採取行動，而不止是辯論政策。

牙買加裔的貝利指，他的祖母是「疾風世代」移民，二戰後才在倫敦落地生根，他至今仍感恩倫敦市民當年歡迎其祖母，形容倫敦提供收容所，讓他一家得以在三代之間，由新移民變成市議員，隨着香港市民獲准申請BNO特別簽證，在英國居住和工作，並最終成為英國公民，他亦想起自己的祖母，形容香港人「可走上我祖母這數十年來走過的路」。

揚言歡迎港人 倡協助在倫敦定居就業

貝利曾多次公開聲援香港人，曾與前香港眾志主席羅冠聰會面，早前也表示會張開雙臂歡迎香港人。貝利表示，英國對國際社會有責任，由於不少香港人最終或會定居倫敦，故倫敦同樣有責任，他有信心倫敦市民會歡迎「從香港來到的朋友」，就像當年倫敦人歡迎他的祖母一樣，質疑簡世德和工黨未回應中國侵犯人權的行為，將傳遞不良訊息。

貝利促請英國人為人權「站出來」，亦應設法歡迎香港市民，例如效法英國脫歐安排，為香港人提供更多資訊，包括安排懂粵語的律師，並為港人就業和住屋提供建議，形容這些行動雖小，卻可讓倫敦人對自己居住的城市更自豪，承諾若當選市長將推動以上政策，實踐倫敦對國際社會的責任。

英國《泰晤士報》

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