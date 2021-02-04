英國通訊管理局（Ofcom）宣佈撤銷中國官媒、央視旗下中國環球電視網（CGTN）在英國的播放牌照，因為經調查後證實CGTN的持牌人並無編輯監督權，裁定CGTN與中國共產黨有關連，違反了英國法律。

流亡英國的前立法會議員罹冠聰表示，中共官媒經常在海外抹黑香港抗爭運動，推手之一正是中國環球電視網（CGTN），由於CGTN業務分部橫跨北美、歐洲、非洲，他認為必須要求各國加強對中共海外喉舌的監管。桂民海女兒Angela Gui 歡迎當局決定，亦感謝人權組織Safeguard Defend幫忙去信投訴。

Ofcom在聲明中表示，根據英國廣播法例，持牌人必須能夠控制牌照列明的服務，包括擁有播放節目的編輯監督權，而且牌照持有人不能由政治機構控制。但Ofcom調查後證實，CGTN目前牌照持有人星空華文傳媒電影有限公司（Star China Media Limited ，SCML），無權選擇或編訂CGTN的節目編排，只是CGTN英國服務的分銷商，而非服務「供應者」。

而且星空華文傳媒電影有限公司任何一位員工似乎都沒有參與CGTN的任何決策或日常營運，CGTN亦確定其全球編輯委員會是節目選擇及組織的最終決策者。因此星空華文傳媒電影有限公司並不符合發牌法律要求，故不是合法的廣播持牌人。

Ofcom去年指CGTN違反了《 Ofcom廣播守則》，未有在報道香港示威運動時保持應有公正性，還嚴重違反公平和私隱規則，並表示會考慮向CGTN實施制裁。Ofcom在聲明中強調，今天的決定不會影響對CGTN的制裁程序，「我們預計很快會做出決定」。

英國通訊管理局仍對CGTN數宗報道展開調查，包括播出駐港總領事館前職員鄭文傑的認罪片段。

Ofcom過去也曾對其他廣播公司施罰。2018年沙特阿拉伯新聞頻道Al Arabiya播出一名被囚巴林反對派領袖的認罪宣言，但並未明確表明他曾遭受酷刑，電視台被處以12萬英鎊的罰款。英國《衞報》去年報道，失去牌執照將給CGTN帶來特別的麻煩，因為CGTN在西倫敦的公司內，經營所有歐洲業務，失去牌執照意咪公司恐難以進行針對歐洲的活動。

CGTN前身為中央電視台的外語國際頻道，於2016年12月31日開播，近年為擴大在歐洲的影響力，於2019年在倫敦設立歐洲總部，並聘用SkyNews、BBC和CNN等西方主流媒體的記者與主播，被視為中共在國際操作「大外宣」的主力。習近平在2016年指示官媒，要加強國際傳播能力建設、增強國際話語權，建立有較強國際影響力的外宣旗艦媒體。

路透社/法新社/Ofcom/英國《衞報》

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