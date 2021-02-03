（北美通訊）美國司法部在去年10月起訴耶魯大學，指控該校在本科生錄取過程中，歧視亞裔和白人申請者。周三，司法部通知聯邦法官指，將撤銷這項由特朗普政府提出﹑針對耶魯大學的訴訟。

去年10月，司法部公開指控耶魯大學涉種族歧視，指經調查發現，亞裔美國人和白人學生在具有相約學術背景時，「獲取錄機會只有非裔美國人的1/4至1/10」。該部門認為，耶魯大學違反了1964年《民權法案》第6章，在康州聯邦法院提訟。

當時，耶魯大學強調其入學資格審查公平合法，不會因為被起訴而改變收生方針，又稱政府的結論草率而毫無根據。司法部周三表示，將撤銷這項前朝政府針對耶魯大學的歧視訴訟，耶魯對撤銷訴訟的決定感到滿意。

耶魯表示，司法部在大學交出所有數據之前，已經得出結論並撤銷訴訟，即使司法部得到所有數據並進行分析，亦會得出相同結論。該校強調，過去數十年來其收生做法皆符合最高法院裁決。

不少保守派人士皆希望法院能夠向保守派傾斜，隨著巴雷特（Amy Coney Barrett）取代金斯伯格（Ruth Bader Ginsburg）出任大法官，料會繼續阻止在入學招生中，以所謂「種族平衡」（affirmative action）作為收生取決條件。

雖然耶魯大學為私校，但每年獲得數百萬美元聯邦資金，因此要遵守禁止種族，膚色，國籍和其他因素歧視的民權法。

過去，特朗普司法部曾對哈佛提出類似指控，最後一位聯邦法官裁定，儘管哈佛的錄取程序並不完美，但這並不是因種族歧視而得出的結果。

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