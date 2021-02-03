57歲的貝索斯一生充滿傳奇色彩，憑一己之力白手興家，早着先機進佔網售平台，使亞馬遜成為業界龍頭。他的母親1964年在新墨西哥州的阿布奎基生下他時，還是名青少年，並在他四歲的時候改嫁。他的繼父是一名古巴移民，在一間石化公司任職工程師。貝索斯曾在父親節推文說：「我的父親16歲時孤身一人從古巴來到這裏，完全不懂英文，自此卻風山水起。」

曾遭特朗普盟友報章勒索

貝索斯熱愛新嘗試和實驗的性格可追溯至年少時一個廣為人知的故事：他還是幼童時已嘗試拆開嬰兒床。資訊科技行業尚未發達時，他已被電腦科學所吸引，考進普林斯頓大學的工程系。畢業後他在華爾街學以致用，1990年已在投行D.E. Shaw晉升為高級副主席。四年後他斷然捨棄這份高薪厚職，向父母借錢，開設網上書店亞馬遜，震驚同輩。

貝索斯近年不只因商業上的成功而登上報紙頭版，除了2019年他與結婚25年的太太麥肯齊（Mackenzie Scott）離婚因而備受注目之外，他亦公開曾被勒索。他聲稱被小報《國家詢問報》以電郵勒索敲詐，逼他發假聲明稱該報有關其婚外情報道「沒政治動機」，否則會刊登他與情人的親密照片。該報章由前總統特朗普的盟友佩克（David Pecker）控制。他當時撰文稱：「若身處我這位置的人都不能抵抗敲詐，世上有多少人可以呢？」

法新社