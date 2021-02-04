英國武漢肺炎疫情自去年底出現變種病毒後再趨嚴重，感染人數飆升至每天數萬人，全國自1月起實施封城令至今。近日當地新增個案回落，英格蘭首席醫務官惠蒂（Chris Whitty）周三表示，英國各地感染、入院及死亡人數均正減少，反映疫情高峯已過，但醫療體系料於未來數月仍面臨壓力。首相約翰遜稱，計劃在本月22日公佈放寬防疫措施的時間表，但直指目前疫情仍然嚴峻，不應馬上放寬措施。

本月22日公佈放寬時間表

英國疫情數字自上月底起有回落趨勢，以死亡數字為例，英國截至2月2日時過去7天平均武肺死亡人數為每日721人，較1月底時減少約42.8%。

約翰遜表示，他期望本月之內就放寬居家令設定時間表，期望能安排全英格蘭一同下調防疫級別，暫定在2月22日公佈未來一年的計劃。約翰遜稱人們只要接種第二劑疫苗，便可自由聚會，不過他拒絕即時安排學校復課，稱現時感染數字仍然過高，不宜放寬防疫措施，故仍需保持審慎，維持暫停面授課堂直至3月8日的安排。

「高峯過去不代表無下一波」

惠蒂形容有信心第二波疫情高峯已過去，「但這並不代表不會有另一波」，但實際住院人數仍高於去年4月首波疫情高峯時，警告一旦在疫情尚在高位時便放寬防疫限制，醫院的情況可能迅速惡化，故公眾不應期望防疫措施能快速放寬。

惠蒂指，首階段疫苗接種將在本月15日完成，屆時相信武肺死亡人數可大減，稍為紓緩國民保健服務（NHS）的壓力，但在所有50歲以上人士獲接種疫苗前，NHS面臨的壓力仍不會顯著減少，他亦否認坊間對所有成人5月便可獲接種首劑疫苗的推算，稱實際期間會較此遲。

英國目前已有逾1,000萬人獲接種最少一劑武肺疫苗，最新民調顯示保守黨的支持度亦回升至41%，較上次調查高4個百分點，受訪者對約翰遜與工黨黨魁施紀賢出任首相的支持度則同為33%。

英國《泰晤士報》/英國《獨立報》/英國天空新聞

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