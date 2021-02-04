緬甸周一發生軍事政變，國務資政昂山素姬遭軍方指控非法進口及管有無線電對講機，目前仍被扣押。中國歷年來對緬甸深具影響力，緬甸也在中國地緣戰略中擔當重要地位，美聯社分析指，中緬軍方及昂山素姬關係複雜，北京在緬甸政變的角色亦不明，但美國及西方國家或會在政變後對緬甸再次實施制裁，因此中國在緬甸的影響力料會提升。中國外交部則否認中方參與或默許政變。

中緬關係歷年來極為複雜，中共早年支持緬甸共產黨，但緬共最終遭軍政府清剿及解散，中國亦被指支持緬北游擊隊。然而與此同時中國在國際舞台上支持緬甸軍政府，拒絕跟隨國際社會制裁，後來昂山素姬率全國民主聯盟執政後，因羅興亞問題備受西方社會批評，使她與中國的關係改善，中國國家主席習近平更在去年1月訪問緬甸。

王毅上月訪緬 時機敏感

中國在緬甸的礦業、能源及基建投資額數以十億美元計，也是緬甸最大貿易夥伴，但緬甸近年開始出現減少依賴中國的呼聲，民間亦不時反對中國在緬的投資項目。英國智庫「皇家國際事務研究所」（Chatham House）亞太項目總監柏圖爾（Champa Patel）稱，緬甸軍方一直有可能介入政局及奪權，當昂山與中國關係改善並鞏固權力，軍方的不安全感便進一步增加。

不過昂山政府對中國投資同樣未有照單全收，緬甸近年在礦業及水力發電等項目與中國拉鋸，以免招來民意反對壓力。中國外交部長王毅剛在1月中旬訪問緬甸，分別與昂山素姬及緬甸國防軍總司令敏昂萊（Min Aung Hlaing）等會面，估計曾就基建問題向緬甸施壓，使政變的時機更引人猜想。部分人甚至估計當時北京可能已默許緬甸軍方發動政變。

美國早已制裁緬軍頭 乏影響籌碼

另一方面，美國及西方社會在過去10年在緬甸逐步開放的過程中，對當地投資始終不多，西方對緬軍高層的制裁亦未解除。美國紐約大學全球事務中心副教授安克森（Christopher Ankersen）指，這令軍方無視西方意願，決定發動政變的成本減低，遂推翻昂山素姬。美國前駐緬甸大使米歇爾承認美國2019年因羅興亞危機，制裁敏昂萊等軍方高層，使華府影響緬甸軍方的籌碼大減。

與國際社會普遍譴責政變相比，中國現階段對緬甸政變的回應有限，僅強調緬甸是中國友好鄰邦，促各方在憲法下解決分歧，正進一步了解情況。現階段未知若聯合國安理會有成員國動議，要求軍方釋放被捕人士及重建民主，中國會否運用否決權。

中國料續尋求影響力 滿足利益

美聯社指無論中國在緬甸政變的角色為何，中國估計亦會繼續尋求擴大在緬影響力，中資企業將續在緬甸設廠以至興建港口、輸油管、賭場和住宅項目，原因是緬甸被視為中國「一帶一路」的一環，可讓中國進入孟加拉灣。安克森形容若中國可成為緬甸的「諮詢人」，對中國將有好處。

緬甸政變後，日本、新加坡等親西方國家料將減少在緬甸的投資，以免遭西方制裁影響，美國維珍尼亞州喬治梅森大學教授達爾（John G. Dale）估計，中國未來將可使緬甸進一步向華靠攏，配合中國的發展計劃。《華爾街日報》早前形容，美國政府考慮對緬甸政變回應時，需同時思考亞洲戰略佈局。

美聯社

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