美國新澤西一名22歲青年兩年前發生交通意外，沒有了眼瞼、耳朵和大部份手指。去年他在紐約大學朗根醫療中心（NYU Langone Medical Center）接受手術，成為全球首個同時成功移植臉部及雙手的病人。院方直至確認他移植器官後沒有出現排斥，周三才終於宣告手術成功，病人在口袋拿出講辭後坦言，現時感覺就如「第二次重生」。

2018年7月迪梅奧（Joe Dimeo）駕車時睡着了，結果汽車失控翻車起火，雖然一名途人在汽車爆炸前，將他從車內拉出來，但他仍全身接近80%三級燒傷，沒有了眼瞼、耳朵和大部份手指。臉上和頸部也有嚴重的疤痕，限制了活動範圍，傷疤甚至遮蓋了他部份眼睛。

去年8月，紐約大學朗根醫療中心6個外科手術團隊共80名人員在羅德里格斯（Eduardo Rodriguez）醫生的率領下，為迪梅奧同時做手術移植臉部及雙手。全球過去曾進行兩次同時移植患者的面部和雙手的手術，但都不成功。

團隊花了23小時完成手術，醫療團隊更花了半年時間觀察，確保移植器官未有出現排斥，才確認手術成功。羅德里格斯說︰「（醫學界）已經成功進行了逾100多次手部移植，近50次面部移植。因此基本上來說，兩者沒有理由不能一起成功地出現。」

羅德里格斯坦言，如果手術出問題，有可能危及迪梅奧的性命。其中一組團隊在手術室切除捐贈者的雙手及臉部組織，另一邊團隊同時移除迪梅奧的手及臉部。羅德里格斯指出切除迪梅奧的雙手時，必須仔細切割每條橈骨和尺骨，以及大量的肌腱、肌肉、靜脈和神經，然後再進行接駁，「我們必須更換21條肌腱、3條主要神經、5條主要血管、2條主要骨骼」，每個部份都必須貼上標籤，以確保正確接上。

而臉部移植方面，當迪梅奧臉部被切除後，團隊將細小的貼片放在他的下顎協助貼上新臉，然後將捐贈者的鼻樑移植到迪梅奧鼻子上，再接駁神經和脈管系統，為組織提供血液。

迪梅奧接受手術後，在深切治療部留醫了45天，然後再接受近兩個月的康復療程，學習如何打開自己的新眼瞼、使用新的手及微笑。迪梅奧在周三的記者會自行從外套的口袋掏出聲明朗讀，「我想分享自己的故事，為其他人帶來希望」，對於過去數個月的經歷感覺像「第二次重生」。

羅德里格斯盛讚迪梅奧是他見過「最積極的患者」，迪梅奧表示自己「沒有懶惰、不做治療的藉口」，而目前雙手還要繼續練習，「就像你是一個嬰兒，他們雙手一直動個不停，直至獲得做事的能力。我現在擁有一對新手，就像他們一樣」。

美國有線新聞網絡

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