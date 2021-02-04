（北美通訊）千禧世代（Millennials）曾被認為只會花錢在生活享受上，永無恆產、永不置業的一代，但這種陳舊的思想框框可能要被打破。據彭博報道，不少千禧世代不但置業，而且他們的「上車」物業並非傳統的「上車盤」，而是價值數百萬美元的豪宅。

根據皮尤研究中心定義，千禧世代是1981年至1996年之間出生的人，即今年是25歲至41歲的年輕人。他們曾被認為會是永不置業的一代，事實上，2018年的調查顯示，千禧世代的置業比例曾創歷史新低。但根據美國全國房地產經紀人協會（National Association of Realtors）2020年的調查，千禧世代已成為美國房地產市場最大買家。

遲「上車」意味着千禧世代有更多時間儲蓄，可以負擔得起更貴價的房屋。蘇富比國際地產市場推廣部總監納爾遜（Bradley Nelson）表示，過往「上車」的人都會買普通的平價單位，住到成家立室後，才細屋換大屋。但千禧世代打破傳統，一「上車」就買入價值數以百萬美元的毫宅，而這情況在美國和國際上都經常見到。

而千禧世代的首次置業地點，都不選擇紐約或三藩市等一線昂貴城市，而是在二﹑三線，更實惠的城市，其中德州奧斯汀（Austin）及科羅拉多州的亞斯本（Aspen）等是熱門選擇。納爾遜表示，千禧一代較着重生活享受，因此將生活節奏較慢的二線城市列為首選。再加上在疫情下，年輕的專業人士都改為「在家工作」，亦因而推動二線城市的樓價創新高。

雖然不少千禧世代最近榮升業主，但是也有一部份的千禧世代受到疫情衝擊其財政狀況。西北大學的人口統計學家和社會學副教授Christine Percheski表示，疫情擴大了千禧世代的貧富差距，部份人的財政狀況保持穩定，另一部份人受到失業﹑育兒成本增加﹑健康問題等影響，重挫其財政狀況；加上背負大筆學債，大部份收入都用於住屋和還債，因此，許多千禧世代的積蓄會少於他們父母在同齡時的財富。

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