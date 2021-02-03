根據英國牛津大學研究，英國藥廠阿斯利康（AstraZeneca）和牛津大學合作研發的武漢肺炎疫苗注射一劑後，即可大幅降低病毒傳染力，具有高度防護力。英國廣播公司報道，這是首次有研究顯示武肺疫苗可減少病毒傳播。阿斯利康研發部負責人潘加洛斯（Mene Pangalos）周二表示，冀在今秋前研發出下一代武肺疫苗，能抵禦變種病毒株。

英國衞生大臣夏國賢（Matt Hancock）告訴英國廣播公司電台（BBC Radio），「這讓全世界知道牛津疫苗有效，非常有效」。他大讚這個研究發現是「好消息」，為戰勝疫情提供了出路。

正等待接受同儕審查的牛津大學研究結果發現，接種一劑牛津疫苗的人接受核酸檢測結果為陽性的可能性減少67%，「顯示有大幅降低病毒傳播的可能」。

研究也為英國的疫苗策略提供科學理據。英國為盡可能讓最多高風險族群接種第一劑疫苗，將兩劑接種時間由最初建議的相隔3周延長至相隔12周，但有些專家批評這種作法。夏國賢表示：「我們有把握，以英國目前使用的兩種疫苗而言，12周是正確的相隔時間。」研究人員發現，首劑疫苗接種22天、最長90天後，預防有症狀感染效力為76%，但無法預防無症狀感染。

這項研究在英國、巴西、南非進行，截至去年12月7日為止，17,177人參與，無人要入院。

夏國賢說，英國至今已有1,000萬人接種首劑疫苗，每多打一針大家更安全一點。

不過，德國傳媒日前報道，阿斯利康的疫苗對65歲以上長者的防護力只有8%或不到10%。儘管歐盟藥物管理局（EMA）上周建議各種年齡的成人接種阿斯利康疫苗，但有好幾個歐盟國家不建議年長族群接種。德國已宣佈不建議65歲以上老年人施打。意大利藥政機關上月30日批准，為所有成年人接種阿斯利康疫苗，但建議55歲以上族群接種其他藥廠疫苗。

法新社／路透社

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