（北美通訊）美國國會眾議院共和黨議員，周三晚就是否罷免第3號人物、前副總統切尼的女兒麗茲切尼（Liz Cheney）的領導層地位進行不記名表決，結果麗茲切尼獲壓倒性票數保住自己地位及共和黨領導層架構的完整，避免黨團出現內部動盪。麗茲切尼重申不會就倒戈投票支持彈劾前總統特朗普道歉。

CNN引述多名有份出席這次閉鬥會議的人士報道，表決最終以145票對62票，保住麗茲切尼的領導層位置。在投票開始前，麗茲切尼曾發表8分鐘講話，重申不會就倒戈支持彈劾道歉，並表明希望透過投票去決定自己的領導層地位，顯示她有信心得到未有公開譴責她的沉默大多數的支持。

其間有幾名效忠特朗普的議員質疑麗茲切尼，包括曾聯署要求中共和港府停止政治檢控的佩里（Scott Perry），他直言麗茲切尼是「協助並滿足了敵人」；伊薩（Darrell Issa）就質問麗茲切尼若獲得留任會否再次倒戈；羅森代爾（Matt Rosendale）更和麗茲切尼憤怒激辯。

不過，麗茲切尼亦得到部份黨友的支持，包括同樣倒戈支持彈劾特朗普的金辛格（Adam Kinzinger），在會上發言批評眾議院少數黨領袖，即共和黨領導人麥卡錫（Cevin McCarthy）。

和麗茲切尼一樣代表懷俄明州的里德（Tom Reed）在會前表示，他和麗茲切尼已溝通好，願意在會上為她辯護。他強調共和黨是一個大家庭，縱有分歧也可以透過會議解決，團結一致擺脫困境。

黨內保守派「共和黨研究委員會」（the Republican Study Committee）主席班克斯（Jim Banks）對CNN表示，麗茲切尼在會前進行大規模拉票，差不多接觸過共和黨團的全數議員。

麗茲切尼在上月眾議院彈劾案投票前發表聲明，譴責特朗普「召集暴民，燃點起衝擊國會的火苗」，是「史無前例的背叛自己職務、誓言和憲法的美國總統」。多位黨內元老，包括參議院少數黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）曾為麗茲切尼辯護。

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