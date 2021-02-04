英國政府近期持續探討注射一劑武漢肺炎疫苗，或相隔較長時間才接種第二劑疫苗對成效的影響。一項獲英國政府資助的研究發現，接種首劑輝瑞疫苗的人士在21天後，保護率已達90%，遠高於輝瑞此前公佈的52%。研究人員形容理論上反映即使只打一劑疫苗，亦能提供足夠保護。

輝瑞早前公佈的臨床實驗結果指，接種人士接受首劑疫苗後保護率只有52%，需注射第二劑疫苗才可提升至90%以上。首個大規模接種輝瑞疫苗的國家以色列其後收集國內50萬名接種者的數據，分析後認為首劑疫苗的實際保護率較輝瑞公佈的更低。

不過東英吉利大學（University of East Anglia）科學家其後再分析同一批以色列數據，指以色列研究人員未有考慮接種首劑疫苗後第18天至第21天的數字，認為該數字才對是否延長兩劑疫苗注射間隔起參考價值。

第15天起產生保護

領導研究的東英吉利大學醫學院教授亨特（Paul Hunter）指出，接種者注射首劑疫苗後首8天內感染武肺的數字有增加，可能是由於他們接種後心態鬆懈所致，而直至第14天，武肺疫苗的有效率仍然接近零，不過在接種後第15天起，疫苗產生的免疫效果逐漸明顯，而到了第21天、即接種者獲注射第二劑疫苗前，對武肺的保護率已有90%。

亨特指，數字顯示一劑疫苗也有相當高的防護效果，只是要花較長時間才達至該水平，估計此後保護效果可維持最少9周，相信這將有助英國政府繼續推行在接種首劑疫苗12周後，才安排接種第二劑疫苗的計劃。研究結果未經學術界同儕審查。

「混針」研究為期13個月

英國政府同時在周四展開另一項實驗，測試若接種者在注射兩劑式疫苗時，混合接種不同廠商生產的疫苗對保護效果將有何影響。目前英國國民可獲接種兩劑輝瑞/BioNTech或兩劑牛津/阿斯利康疫苗，參與測試的人士則會被安排兩者各接種一劑，先後次序不定，以試驗疫苗可否混合使用。測試將為期13個月，測試者亦會試驗兩劑疫苗分別相隔4周以及相隔12周才注射的效果。

英格蘭副首席醫療官范塔姆（Jonathan Van-Tam）指，現時全球疫苗面臨短缺，測試可讓科學家了解可否增加疫苗使用彈性。領導測試的牛津大學醫學院副教授斯內普（Matthew Snape）指，期望測試獲800人參與，假如試驗成功將可大幅提高疫苗接種計劃的彈性，亦有助學者進一步研究應對變種病毒的方式。不過雷丁大學生物科技副教授愛德華茲（Alexander Edwards）表示，牛津與輝瑞疫苗採用不同技術，難以估計兩者能否混合使用。

英國《衞報》/美聯社

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