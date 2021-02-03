【改朝換代】疫情下生意興隆的網上零售巨擘亞馬遜，即將改朝換代，創辦人貝索斯（Jeff Bezos）前日宣佈，今年第三季會離任行政總裁，交棒雲端運算服務（AWS）負責人賈西（Andy Jassy）。貝索斯強調自己並非退休，仍會參與「重要計劃」，將精神放在慈善、太空和傳媒事業。

57歲的貝索斯給員工發信講述決定，矢言在退居行政主席後，「仍會參與亞馬遜的重要決策」，但會把精力轉而投放到慈善事業，包括他的「首日基金會」（Day One Fund）和「貝索斯地球基金」（Bezos Earth Fund），以及太空和新聞業務。「我目前精力旺盛前所未有。這次決定與退休無關。」貝索斯在信中寫道：「我認為這些企業會有重大作為 ，對此我抱着超級熱情。」

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賈西接棒 與微軟雲端競賽

對於接棒人賈西，貝索斯讚不絕口。「他會是傑出領袖，我對他充滿信心。」53歲的賈西是老臣子，加入亞馬遜23年，是創建吸金部門AWS的功臣。貝索斯說：「亞馬遜如今正處於創意頂峯，是交棒的最佳時機。」這亦反映雲端運算業務成為亞馬遜今後策略重心。

除了有Verizon、麥當勞等大客戶，矽谷初創企業亦高度倚賴AWS支援，令AWS過去兩年營收連增37%與30%，但AWS去年失落了美國國防部100億美元巨額合約，被微軟奪得。Wedbush證券分析師艾夫斯（Dan Ives） 認為，貝索斯交棒予賈西，將令亞馬遜「跟微軟的雲端競賽大大升級」。亞馬遜表示目前未安排接掌AWS的人選。

貝索斯此時宣佈退場安排，是於亞馬遜氣勢最盛之時急流勇退。26年前他在自家車庫創立亞馬遜，由電子書販售開始，成為網上零售業巨擘，業務更擴展至串流音樂、電視、雲端運算、機械人、人工智能。過去一年武漢肺炎疫情下，網上零售火熱，讓亞馬遜再創高峯，前日公佈去年第四季營收，是首次季度突破1,000億美元，達到1,256億（約9,796.8億港元）新紀錄，純利72億美元（約561.6億港元），按年增加逾一倍。如今亞馬遜已是市值1.7萬億美元（約13.26萬億港元）的超級企業。

1.5萬億身家 「零頭」壓馬斯克

亞馬遜的成功，令佔12%股份的貝索斯富甲天下。事實上，自2017年以來，貝索斯一直穩坐世界首富交椅，直至上月電動車廠Tesla股價飆升，老闆馬斯克（Elon Musk）始一嚐首富滋味，不過福布斯網站最新數字顯示，前日貝索斯身家1,962億美元（約15303.6億港元），以79億美元（約616億港元）的「零頭」，再次壓倒馬斯克重登榜首。

除了創立亞馬遜外，貝索斯還收購了美國《華盛頓郵報》，又創立了航太公司藍色起源，開發商用火箭。

路透社/法新社/美聯社