美國一個由民主共和兩黨國會議員組成的團體，提名香港民主運動競逐今年諾貝爾和平獎。

提名人包括五位參議員和四位眾議員，以國會及行政當局中國委員會（CECC）聯席主席、共和黨參議員魯比奧（Marco Rubio）和CECC主席、民主黨眾議員麥高文（Jim McGovern）為首。他們在周一截止提名期結束前致函挪威奧斯陸諾貝爾委員會主席，表示和平獎可讓1997年香港主權移交中國後力抗自由被侵蝕的人發聲。

信中提到，「多位民主倡導者已在獄中，有些流亡海外，更多候審的人有被定罪判刑之虞......獎項可表揚他們那份已鼓舞世界的勇氣和決心。」

議員建議提名所有自1997年以來推動香港人權民主的人競逐獎項，「我們希望諾貝爾委員會繼續照亮爭取和平和中國人權的人。我們認為香港民主運動今年值得嘉獎」。

較早時，兩位挪威國會議員提名82歲的民主黨創黨主席、「民主之父」李柱銘競逐諾貝爾和平獎，表示認同他對香港民主運動的貢獻，希望此舉可以成為香港民主運動、爭取自由人士啟發靈感的泉源。

美國國會一批跨黨跨院議員去年也提名因「反送中」運動而遍地開花的「香港民主運動」競逐諾貝爾和平獎。

諾貝爾和平獎委員會每年10月公佈和平獎的得主。香港自前年反修例示威活動後，多次有相關人物獲提名競逐這項殊榮，較注目的是有挪威議員提名「香港人」競逐去年的獎項，惹來中國外長王毅猛烈批評。

路透社／法新社／《蘋果》資料室

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