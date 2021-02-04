（北美通訊）美國海關及邊境保衛局（CBP）發表2019年至2020年財政年度報告，《華爾街日報》報道，當局在一年內充公近1,300萬個冒牌口罩，以及其他違規防疫產品，超過一半來自中國，當局已經把所有物品銷毀。

去年2019年10月1日至2020年9月30日，當局在超過300個關口，充公近1,300萬個口罩，主要為冒充3M或其他奢侈品牌產品，侵犯其他公司版權。當局表示，最新一次冒牌口罩充公行動在去年12月進行，當局在辛辛那提充公了21箱貨物，冒認由3M生產的1860型號口罩，零售市值超過6.5萬元（美元，下同）。

除了口罩，當局亦充公17.7萬套武漢肺炎檢測套裝，以及3.8萬粒氯喹（chloroquine）和羥氯喹（hydroxychloroquine）藥丸，這些產品全部未經美國食物及藥物管理局（FDA）批准在美國使用。另外，當局亦充公了近3.7萬個宣稱可以預防武漢肺炎的掛頸式空氣淨化器，指這些淨化器中，含有美國環境保護局（US Environmental Protection Agency）禁用的物料。

報告指，所以被充公的物品中，51%來自中國。當局已把所有物品銷毀，並通知所有在美國境內的入口商。

除了疫情相關貨物，報告顯示，美國海關及邊境保衛局在上年度，就涉嫌使用強制勞動生產的物品，共發出13個禁止入口命令，扣留總值5,000萬元貨物，數字較前一個財政年度的1,400萬元，增加3,600萬元。

當局表示，由2019年底至今年初，當局就中國新疆強制勞動生產的貨物，已發出10個禁止入口命令，涉及番茄、棉花等產品。該局貿易辦公室主管史密夫（Brenda Smith）表示，整個美國政府極度關注中國（intense focus by the entire U.S. government），而且提供更多有關中國的資訊，是當局截獲更多中國違法產品的原因。

另外，報告指在上年度，全美所有關口僅錄得2.38億名旅客出入境，較去年大跌42%。同期，經美國各國際機場出入境的旅客，更下跌52%。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！