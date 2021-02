(北美通訊)美國海關及邊境保衛局(CBP)發表2019年至2020年財政年度報告,《華爾街日報》報道,當局在一年內充公近1,300萬個冒牌口罩,以及其他違規防疫產品,超過一半來自中國,當局已經把所有物品銷毀。

去年2019年10月1日至2020年9月30日,當局在超過300個關口,充公近1,300萬個口罩,主要為冒充3M或其他奢侈品牌產品,侵犯其他公司版權。當局表示,最新一次冒牌口罩充公行動在去年12月進行,當局在辛辛那提充公了21箱貨物,冒認由3M生產的1860型號口罩,零售市值超過6.5萬元(美元,下同)。

除了口罩,當局亦充公17.7萬套武漢肺炎檢測套裝,以及3.8萬粒氯喹(chloroquine)和羥氯喹(hydroxychloroquine)藥丸,這些產品全部未經美國食物及藥物管理局(FDA)批准在美國使用。另外,當局亦充公了近3.7萬個宣稱可以預防武漢肺炎的掛頸式空氣淨化器,指這些淨化器中,含有美國環境保護局(US Environmental Protection Agency)禁用的物料。

報告指,所以被充公的物品中,51%來自中國。當局已把所有物品銷毀,並通知所有在美國境內的入口商。

除了疫情相關貨物,報告顯示,美國海關及邊境保衛局在上年度,就涉嫌使用強制勞動生產的物品,共發出13個禁止入口命令,扣留總值5,000萬元貨物,數字較前一個財政年度的1,400萬元,增加3,600萬元。

當局表示,由2019年底至今年初,當局就中國新疆強制勞動生產的貨物,已發出10個禁止入口命令,涉及番茄、棉花等產品。該局貿易辦公室主管史密夫(Brenda Smith)表示,整個美國政府極度關注中國(intense focus by the entire U.S. government),而且提供更多有關中國的資訊,是當局截獲更多中國違法產品的原因。

另外,報告指在上年度,全美所有關口僅錄得2.38億名旅客出入境,較去年大跌42%。同期,經美國各國際機場出入境的旅客,更下跌52%。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇:了解更多

英文版已登錄《蘋果》App,立即下載/ 更新:iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道,深入社區,踢爆權貴,即Like蘋果專題及調查組FB專頁!