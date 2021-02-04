（北美通訊）美國饒舌歌手Lil Uzi Vert宣佈，把價值2,400萬元（美元、下同，約1.86億港元）的粉紅巨鑽，植入額頭，影片在社交媒體上瘋傳。很多人把他和漫威（Marvel）電影中的英雄角色幻視（Vision）相提並論，擔心他與幻視會有同一下場，額頭上的寶石被奪走。

26歲的Lil Uzi Vert周三在社交媒體分享他在錄音室拍攝的影片，顯示他的額頭上，已植入一顆巨型粉紅鑽石。他表示，該鑽石價值2,400萬元，2017年向珠寶商艾連特（Elliot Eliantte）購入，由於價值不菲，他一直要分期付款，現在已完成植入手術。

Lil Uzi Vert額頭植入鑽石，引起網民、尤其是漫威電影迷的熱烈討論，把他與電影中的英雄角色幻視（Vision）相提並論。幻視的額頭上同樣植有太陽寶石（Solar Jewel），在電影《復仇者聯盟3：無限之戰》（Avengers: Infinity War）中被奸角魁隆（Thanos）殺死，寶石也被奪走。

很多網民擔心Lil Uzi Vert和幻視有落得一樣下場，關心他會否成為搶劫目標，或去洗手間時「發生意外」，鑽石跌落廁所。他表示，已為鑽石買保險，「如果我把鑽石弄掉了，你們一定會開我的玩笑。」

Lil Uzi Vert沒有透露自己以哪種手術，把鑽石植入額頭。電影新聞網站movieweb.com表示，主要有兩種手術把寶石植入人體內，第一種是滲透皮膚式植入（transdermal implant），傷口較大，但寶石會較穩固，不會輕易跌下；第二種是穿洞式植入（microdermal implant），傷口較小，但寶石會像一般穿洞耳環般，但有跌下來風險。

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