英國政府周五證實，為了對抗變種肺炎病毒，自本月15日起，英國公民從武漢肺炎疫情嚴重國家或地區回國，必須在酒店隔離10天。

英國首相約翰遜上月底宣佈，將巴西、阿根廷、智利、葡萄牙、南非等22個國家和地區列入「紅色名單」，令名單中國家地區增至33個，包括多個南美和非洲國家，納入名單的國家地區俱曾出現大量變體病毒個案。根據現時英國防疫規定，除了英國公民或永久居民，「紅色名單」國家地區的其他國籍旅客都不得入境。

英國《每日電訊報》報道，政府優先揀選鄰近機場及港口的酒店，申請參加計劃的酒店必須只專門為檢疫旅客提供服務，並且要當地時間周五下午5時前回覆政府，以配合本月15日推出，直至3月31日的隔離政策。

根據新措施，任何從「紅色名單」國家地區回國的英國公民，都必須在酒店隔離10天。英國政府預計每天會有1,425名旅客接受隔離，大部份從希斯路機場入境，總共需要28,140個房間。有酒店業人士表示，政府估算每位旅客隔離10天花費達800鎊（8,000港元），「如果每晚入住1,425名旅客，直至3月31日，便要耗資5500萬鎊（5億港元）」。

旅客將要自行支付住宿酒店費用，更要自行打掃房間，一日三餐都要在房內進食，酒店會提供茶、咖啡、生果及水。政府指定的保安人員將被安排駐守在酒店所有樓層，「不論是到戶外地方吸煙或呼吸新鮮空氣，都會陪同住客」。每個房間完成一次10天隔離程序後，要進行72小時的深層清潔。

衞生部發言人表示希望在15日開始隔離，工黨影子內政大臣西蒙茲（Nick Thomas-Symonds）批評措施「太少、太遲」，「措施要延至本月15日才開始實施，真是令人難以理解」。

英國廣播公司/英國《每日電訊報》

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