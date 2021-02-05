俄羅斯西伯利亞鄂木斯克（Omsk）急症醫院周四公佈，醫院一名首席醫生死亡，但未有公佈他的死因。去年夏天俄羅斯反對派領袖納瓦爾尼（Alexey Navalny）中毒後，便第一時間送往該醫院接受急救，而身亡的醫生正是納瓦爾尼的主治醫生，因此納瓦爾尼團隊坦言，「不能排除謀殺的可能性」。

鄂木斯克急症醫院表示，醫院的麻醉和復甦部門副主任醫生馬克西米申（Sergey Maximishin）死亡，終年55歲，但聲明未提及死因。納瓦爾尼團隊助手沃爾科夫（Leonid Volkov）證實，馬克西米申正是當日救治納瓦爾尼中毒的主治醫生，負責治療程序。沃爾科夫說︰「馬克西米申比任何人都更清楚納瓦爾尼的情況，所以我不能排除謀殺的可能性。由於俄羅斯的醫療系統很差劣，與他同齡的醫生突然死亡亦很常見。我相信不會對他的死因進行任何調查。」

去年8月20日，納瓦爾尼在西伯利亞托木斯克市（Tomsk）乘搭飛機往莫斯科途中感不適，要緊急降落在西伯利亞鄂木斯克（Omsk）送院治療。他之後失去意識，在深切治療部留醫，團隊再把納瓦爾尼送往德國柏林的夏里特醫院（Charité hospital）就醫，終救回納瓦爾尼一命。

納瓦爾尼再出庭受審 網民穿紅衣表達支持

納瓦爾尼返回俄羅斯後被捕，他周五再度出庭，就誹謗罪受審。他被指去年6月在Twitter上批評一批在克里姆林宮發佈片段中出現的人士，包括一名95歲二戰退役老兵，形容他們是「國家恥辱」及「叛徒」。如果納瓦爾尼誹謗罪成，面臨判監兩年。

而納瓦爾尼日前被判囚2年零8個月，當日他的妻子尤利婭尤利婭（Yulia Navalnaya）穿了一件紅色衞衣到法庭。當納瓦爾尼聞判後，便向哭泣的妻子作出心形手勢，更喊道「別難過，一切都會很好」。時裝記者和品牌顧問費多羅娃（Katya Fedorova）在網上呼籲網民穿紅衣自拍，以及把納瓦爾尼對妻子的說話作為主題標籤在社交媒體分享，獲得不少網民支持。

俄外長與布林肯首次通電話 促尊重俄法律

另外，俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）周四與美國國務卿布林肯通電話，是兩人首次對話。談及納瓦爾尼事件時，拉夫羅夫敦促布林肯必須尊重俄羅斯的法律。

拉夫羅夫在電話中表示，俄羅斯願就廣泛議題與美國進行建設性對話，俄方對與美方在相互尊重和利益平衡基礎上實現兩國關係全面正常化持開放態度。但有關納瓦爾尼被判刑一事，俄方闡明了必須尊重俄羅斯法律和司法系統的立場。

美國有線新聞網絡／法新社／中通社／英國《每日郵報》／《蘋果》資料室

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