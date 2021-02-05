英國通訊管理局（Ofcom）周四宣佈撤銷中國環球電視網（CGTN）在英國的播放牌照，隨即遭到報復，英國廣播公司（BBC）成為中方針對目標，中國官方及傳媒皆對BBC大肆口誅筆伐，直斥BBC不斷報道假新聞。

中英關係近期趨於緊張，英國向港人提供BNO簽證計劃，為入籍英國鋪路，本已惹來中國強烈不滿。Ofcom如今又決定撤銷中國央視（CCTV）英語姊妹頻道CGTN的播放牌照，因為判定中國共產黨擁有該頻道的最終編輯責任。

中國外交部斥BBC假新聞

中國外交部很快將矛頭指向BBC，並開火炮轟，發表聲明指摘BBC在武漢肺炎的報道使用「假新聞」，又把疫情政治化，早前亦指BBC就新疆和香港問題的報道都是完全沒有事實根據、充滿偏見。

外交部發言人趙立堅在Twitter宣稱，BBC「不應該成為口無遮攔」的傳媒，《環球時報》總編胡錫進更聲言，懷疑BBC是「受到英美情報機關的煽動」，成為「反華輿論戰的堡壘」。

跟其他大多數西方傳媒一樣，BBC在中國是受到封鎖播放，但允許BBC記者有限度在中國工作。有微博網民呼籲將記者逐出中國，因為BBC雖然長期駐北京工作，但一直以來存在意識形態差異，故意誹謗中國，所以必須行動。

路透社

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