英國《每日電訊報》報道，英國軍情五處（MI5）在過去一年發現3名假扮記者入境的中國間諜，已將他們驅逐出境。據報指中國傳媒公司被視為對間諜掩飾身份有重要作用，而且是他們行動計劃的同謀。中國大使館未回應事件。

3名間諜相信是中國國家安全部的情報人員，謊報資料並以記者簽證入境。一名資深白廳消息人士指，三人報稱在不同的傳媒機構工作，在過去12個月在英國居留，但消息人士沒有公開相關傳媒機構名。

英國政府越來越關注中國經濟間謀及盜取知識產權的問題，預計唐寧街將會在5月開始的新一屆國會季度立新例，收緊和更新現有的間諜法及《官方保密法案》（Official Secrets Act）。正在審議的草案包括類似美國《外國代理人登記法》（Foreign Agents Registration Act）的規例，要求代表各國政府工作的人員先作登記，否則可被判監或驅逐出境，目的是將現時在法律範圍內的外國政權惡意干涉及影響行為，列作違法行為。

中國間諜常以傳媒工作掩飾身份

消息人士指政府希望訂立一條概括所有項目的國家安全條例，報道又引述英國官員指，中國情報人員以臥底身份在西方國家行事，而且以傳媒工作掩飾是常見。

去年智庫「歐盟亞洲中心」（EU- Asia Center）主管卡梅倫（Fraser Cameron），涉嫌向兩名假扮成駐布魯塞爾記者的間諜提供敏感資料，換取數千歐元報酬。卡梅倫否認事件，批評指控「荒謬」。

英國《每日電訊報》/《蘋果》資料室

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