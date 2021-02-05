英國日前展開BNO「5+1」簽證政策，英國外交部預料吸引20萬名港人移居。英國《每日電訊報》的專欄文章指，港人對移英可能仍充滿矛盾與不確定性，估計與生活節奏和氣候考慮有關。

英國內政大臣彭黛玲（Priti Patel）去年表明期望吸引香港年青人往英國發展，但專欄文章作者、2014年至2019年在香港工作的鐘斯（Mark Jones）形容，香港是個「生動、瘋狂、無所不容」的城市，但離開香港返回倫敦後，立即感覺倫敦像「喪禮」，色調都是暗沉的。他指自己雖然已重新投入倫敦生活，但擔心香港年輕人要些時間才可適應。

安全、效率及生活節奏差天共地

鐘斯指英國天氣會較香港陰沉，長期缺乏陽光，並談及已移居英國的50多歲港人指香港炎熱潮濕天氣令人辛苦，不過英國也有「感覺像冬天持續9個月」的鬱悶感覺。

他亦談及英國的效率及生活節奏會比香港低，在香港可以很快找到工人維修，但在英國凡事都需要耐性，甚至會有火車班次突然被取消的情況，認為需要時間適應。但鐘斯指這種緩慢生活的好處，就是壓力和疲勞程度都較低，不會事事都着急。

英國《每日電訊報》

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