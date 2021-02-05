特朗普縱使未能成功連任美國總統，但仍然受到共和黨選民熱烈歡迎。有民調發現，倘若特朗普另組新政黨，有64%共和黨選民明言願意跟隨「跳槽」；而他在大選所贏出的關鍵搖擺州佛羅里達，更有一個小鎮決定把2月第一個星期定為「特朗普周」。

15%民主黨支持者也有意加入特朗普政黨

早前曾有消息指特朗普考慮退出共和黨，另行組建一個名為「愛國者黨」的新政黨。雖然特朗普似暫緩相關計劃，但美國《國會山報》跟民調機構HarrisX進行的民調顯示，有64%共和黨選民表示會加入特朗普的新政黨，當中32%的立場是非常有機會加入，其餘36%人則不太可能跟隨。

有趣的是，調查還發現28%的獨立選民及15%的民主黨支持者表示，很可能會加入以特朗普為首的第三黨，整體來說37%的受訪選民會加入。HarrisX行政總裁兼首席調查員內紹（Dritan Nesho）認為，特朗普仍是不可忽視的政治力量，更指一旦他真的成立新政黨，很可能會令共和黨淪為第三黨。

佛州小鎮定「特朗普周」 當地大比數投特朗普

佛羅里達州一座小鎮弗羅斯特普魯夫（Frostproof）宣佈把2月第一星期定為「特朗普周」，鎮長阿爾伯特（Jon Albert）表示特朗普在該鎮取得壓倒性支持，當地一共有76.43%的選票都是投給他，又表揚了他的政績，包括沒有發動過戰爭及令美國製造業和建築業就業人數大增。

佛羅里達州共和黨籍州議員薩巴蒂尼（Anthony Sabatini）亦在早前提出，以特朗普的名字來命名貫穿佛州的27號國道，來「紀念美國史上最偉大的總統」。

美國霍士新聞／美國《國會山報》

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