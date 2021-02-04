（北美通訊）美國獨立社交媒體研究公司Graphika發表報告，調查了由數以百萬計虛假社交媒體帳戶組成的網絡，如何在疫情下為中國護航，甚至批評、抵毀美國抗疫工作。報告點名批評中國外交部發言人趙立堅、多位中國駐外大使、香港新民黨成員陳志豪和網媒「港人講地」等，有份散播失實資訊。Graphika相信，有關活動背後有人組織和撥款支持，但不能確定策劃人。

報告指，有關假帳戶網絡早於2018年出現，當時主要透過大量Twitter及YouTube假賬戶，攻擊中國異見富豪郭文貴；2019年起則主力集中攻擊香港「反送中」抗爭運動。

武漢肺炎疫情去年爆發後，國際社會批評中國交代疫情消息時缺乏透明度，這些網絡活動開始轉移目標，集中為中國護航。報告指，早於去年2月，已有社交媒體帳戶讚揚中國迅速應付疫情；6月起有肆意剪輯的影片，猛烈批評美國未能控制疫情。

報告指，上述影片多用新聞影片剪輯而成，在其中植入偏見、甚至虛假資訊。例如一條題為「中美抗疫對比」（Comparison of China and the United States in the fight against COVID-19）的影片，去年11月在社交媒體出現，內容指美國抗疫策略包括「飲用酒精洗手液」。

另一條上月出現、 題為「疫苗不能讓美國疫情走出困境」（Vaccines will not get America out of this mess）的影片，則在沒有證據下，指美國輝瑞藥廠與BioNTech共同研發的武漢肺炎疫苗，安全性成疑，但美國當局仍緊急批准使用。

報告指，上述垃圾假資訊（spamouflage）經不同網紅、網媒，甚至中國外交人員發佈，擴散到全球。香港新民黨社區主任陳志豪的YouTube頻道「陳志豪資訊台」，以及香港建制網媒「港人講地」，被點名指出有份散播假資訊。

有關大規模組織的網絡，由2018年起開始購買以萬計的虛假社交媒體帳號，用來引導輿論。單在2020年，YouTube已刪除超過兩萬個相關假帳號，Twitter於2019年8月及去年6月，兩度掃蕩假帳號，Facebook則由2019年9月開始與Graphika合作，辨認和刪除假帳號。報告指，去年年中起，假帳號開始「進化」，其網上活動越來越像真人。

其中，一個網名為「賀景潤He Jingrun」的Twitter帳號，於2009年註冊後一直沒有活動，2020年1月卻突然開始轉發上述網絡影片，甚至與政治人物在網上互動，其帖文更獲中國外交部發言人趙立堅轉發。報告指，中國駐伊朗、駐多明尼加共和國、駐法國及駐巴拿馬大使，皆曾轉發假帳號貼文，與假帳號互動。

Graphika研究人員尼姆（Ben Nimmo）表示，這些假帳號進化後，仍然有很多破綻，例如在過去有很長一段時間不活躍，或一直使用如孟加拉語等外語，近年卻突然轉用中文；會把中國諺語胡亂翻譯成英文；集體在同一段時間，上載同一段虛假資訊影片；與其他假帳號互動等。

史丹福大學互聯網觀測計劃（Stanford Internet Observatory）和數碼顧問諮詢公司Miburo Solutions表示，很難判斷這些褒中國、貶美國的社交媒體行動，是否由中共或其他中國愛國人士背後策動。

去年8月，Graphika亦曾就假帳號網絡活動發表報告，指當時有虛假賬號，散播有關台灣防疫不實資訊，例如使用2006年印尼海嘯的死難者圖片，稱為台灣現況，借此指控台灣隱瞞疫情；甚至大量使用「#TaiwanPneumonia」（台灣肺炎）標籤，企圖指控武漢肺炎發源地是台灣。

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