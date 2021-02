(北美通訊)美國獨立社交媒體研究公司Graphika發表報告,調查了由數以百萬計虛假社交媒體帳戶組成的網絡,如何在疫情下為中國護航,甚至批評、抵毀美國抗疫工作。報告點名批評中國外交部發言人趙立堅、多位中國駐外大使、香港新民黨成員陳志豪和網媒「港人講地」等,有份散播失實資訊。Graphika相信,有關活動背後有人組織和撥款支持,但不能確定策劃人。

報告指,有關假帳戶網絡早於2018年出現,當時主要透過大量Twitter及YouTube假賬戶,攻擊中國異見富豪郭文貴;2019年起則主力集中攻擊香港「反送中」抗爭運動。

武漢肺炎疫情去年爆發後,國際社會批評中國交代疫情消息時缺乏透明度,這些網絡活動開始轉移目標,集中為中國護航。報告指,早於去年2月,已有社交媒體帳戶讚揚中國迅速應付疫情;6月起有肆意剪輯的影片,猛烈批評美國未能控制疫情。

報告指,上述影片多用新聞影片剪輯而成,在其中植入偏見、甚至虛假資訊。例如一條題為「中美抗疫對比」(Comparison of China and the United States in the fight against COVID-19)的影片,去年11月在社交媒體出現,內容指美國抗疫策略包括「飲用酒精洗手液」。

另一條上月出現、 題為「疫苗不能讓美國疫情走出困境」(Vaccines will not get America out of this mess)的影片,則在沒有證據下,指美國輝瑞藥廠與BioNTech共同研發的武漢肺炎疫苗,安全性成疑,但美國當局仍緊急批准使用。

報告指,上述垃圾假資訊(spamouflage)經不同網紅、網媒,甚至中國外交人員發佈,擴散到全球。香港新民黨社區主任陳志豪的YouTube頻道「陳志豪資訊台」,以及香港建制網媒「港人講地」,被點名指出有份散播假資訊。

有關大規模組織的網絡,由2018年起開始購買以萬計的虛假社交媒體帳號,用來引導輿論。單在2020年,YouTube已刪除超過兩萬個相關假帳號,Twitter於2019年8月及去年6月,兩度掃蕩假帳號,Facebook則由2019年9月開始與Graphika合作,辨認和刪除假帳號。報告指,去年年中起,假帳號開始「進化」,其網上活動越來越像真人。

其中,一個網名為「賀景潤He Jingrun」的Twitter帳號,於2009年註冊後一直沒有活動,2020年1月卻突然開始轉發上述網絡影片,甚至與政治人物在網上互動,其帖文更獲中國外交部發言人趙立堅轉發。報告指,中國駐伊朗、駐多明尼加共和國、駐法國及駐巴拿馬大使,皆曾轉發假帳號貼文,與假帳號互動。

Graphika研究人員尼姆(Ben Nimmo)表示,這些假帳號進化後,仍然有很多破綻,例如在過去有很長一段時間不活躍,或一直使用如孟加拉語等外語,近年卻突然轉用中文;會把中國諺語胡亂翻譯成英文;集體在同一段時間,上載同一段虛假資訊影片;與其他假帳號互動等。

史丹福大學互聯網觀測計劃(Stanford Internet Observatory)和數碼顧問諮詢公司Miburo Solutions表示,很難判斷這些褒中國、貶美國的社交媒體行動,是否由中共或其他中國愛國人士背後策動。

去年8月,Graphika亦曾就假帳號網絡活動發表報告,指當時有虛假賬號,散播有關台灣防疫不實資訊,例如使用2006年印尼海嘯的死難者圖片,稱為台灣現況,借此指控台灣隱瞞疫情;甚至大量使用「#TaiwanPneumonia」(台灣肺炎)標籤,企圖指控武漢肺炎發源地是台灣。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇:了解更多

英文版已登錄《蘋果》App,立即下載/ 更新:iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道,深入社區,踢爆權貴,即Like蘋果專題及調查組FB專頁!