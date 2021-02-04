每當討論社會貧富懸殊，最常聽見的或許就是孔子所說的「不患寡而患不均」，意思大約是指一個社會怕經濟差，更怕財富分配不公。兩位英國學者威爾金森（Wilkinson）與皮克特（Pickett）2009年發表文章，如下圖（編按: 簡化版）所示，她們以收入不均作為橫軸，健康及社會指數作直軸，然後將多個國家排列，結果發現貧富越懸殊的國家，社會及健康指數就越差。

社會及健康指數涵蓋了多個領域，當中包括人均壽命、犯罪率、人與人之間的互信、心理健康以及滿足感等等。值得留意的是，被視為「迷失三十年」，經濟一直停滯不前的日本，卻比經濟保持輕微增長的英、美、法、德都要好。兩位學者的解釋，是日本的社會相對上平等，堅尼系數一直徘徊或低於0.3，而美國則接近0.5。以0.4作為警戒線的話，美國已算是步入危險水平。

當然，也有些學者會將相對平靜的日本社會與躁動的美國，歸因於文化差異，當中日本天皇居中作緩衝的角色，就是美國無人可以擔當的特殊位置。而且日本人偏向崇尚社會責任，美國強調個人主義，也令大家表達不滿的方式有別。

無論如何，如果認為兩位英國學者的研究閉門造車，我們不妨回望自己身處的香港。在10年前，香港的GDP是2140億美元 (人均：30,697美元)﹔2019年則是3,674億美元 (人均: 48,938美元)，升幅接近6成，因此富裕的香港應該可說是「不患寡」﹔但同一時間香港的堅尼系數由2006年的0.533進一步升至2016年的0.539，也就是說一直都「不均」的香港越來越「不均」。

相對10年前，香港人是快樂了，還是不快樂了呢？讀者心中的答案似乎就是「不患寡而患不均」這句說話的最佳驗證。但值得再問的是，相對去年疫情前，香港經濟衰退，不快樂的人就更多了，因此比較「不患寡而患不均」，最差的狀況可能是「既寡又不均」。

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