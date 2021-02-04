英國廣播公司（BBC）詳細報道新疆再教育營的維吾爾族婦女被有系統地強姦和性虐後，英美兩國均表示情況恐怖，誓言會這些暴行採取行動。

美國國務院發言人重申指「這些暴行撼動良知，必須承受嚴重後果」。他說，美國將與盟友及夥伴作出共同一致譴責，並考慮一切適當方式令加害者承擔罪責及阻止暴行再發生。

外交部主管亞洲事務的國務大臣亞當斯（Nigel Adams）形容英國廣播公司的報道揭露這些「赤裸裸惡行」。他在國會上說：「罪行的嚴重性和證據確鑿影響深遠，描繪出悲慘的景象。」

他表示英國政府有責任就新疆情況採取強而有力行動，但他沒有引用「種族滅絕」的字眼，表示只有法庭才可對此作出法律定義。 美國國務院發言人則重申中國在新疆犯下「違反人道罪和種族滅絕」罪行。

英國廣播公司引述再教育營的保安及曾被囚禁的新疆婦女指，再教育營內出現有系統的強姦、性虐暴行，施暴男子是警察或其他外來男人。曾被關在再教育營9個月的Tursunay Ziawudun說，再教育營內的女子每晚都會被帶出監房，到一間沒有閉路電視的黑房，被多於一個男人性侵，「這永遠是我最難忘的傷疤」。她已到美國定居。

法新社/《蘋果》資料室

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