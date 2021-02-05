加州發起罷免州長聯署 已獲逾140萬人支持

加州武漢肺炎疫情失控，確診數字屬全美之冠，一項由特朗普支持者發起的「罷免紐瑟姆」（Recall Gavin Newsom）聯署行動，目前已獲得逾140萬人支持。

聯署由加州愛國者聯盟（The California Patriot Coalition）主席希特利（Orrin Heatlie）發起，直至周四已獲得逾140萬簽名，他們希望可以在3月17日收集到200萬個簽名，但只要150萬簽名便可啟動罷免公投。

聯署獲得其他組織包括共和黨人柯林斯支持，柯林斯稍後將訪問16個城市收集簽名，他接受霍士新聞訪問時形容紐瑟姆「不及格」，更指正由於加州缺乏領導力而變成武漢肺炎的「溫床」。

紐瑟姆去年被揭發頒佈禁足令之際，自己則到高級餐廳參加派對，激起民怨。去年年底紐瑟姆強制執行新一輪封城措施，再激怒了加州共和黨人。

日自民黨成立外交小組 研究應對中台問題

日本《產經新聞》報道，鑑於中國加強對台灣施壓，執政黨自民黨外交部下周將成立一個專門探討台灣議題的小組，討論日本未來對中國及台灣的政策。

鑑於中國對台灣加強施壓，自民黨外交部新設的台灣專案小組，將針對中國最敏感的「台灣」、「人權」議題進行討論，將研究日本在台灣議題中該扮演的角色、國會議員的外交方針等問題。小組召集人由自民黨外交部部長、參議員佐藤正久兼任，下周正式啟動。

報道又指，自民黨外交部針對緬甸軍事政變一事，初步決定強烈譴責緬甸軍方拘捕國務資政昂山素姬等人，要求日本政府對緬甸軍方進行勸說，並維護旅居緬甸的日僑人身安全

法新︰半島電視台記者 被囚逾4年後獲釋

法新社引述埃及國安消息人士報道，半島電視台記者馬哈茂德（Mahmoud Hussein）已獲釋，他因為被控發佈假新聞已入獄逾4年。消息人士表示，自2016年12月入獄的馬哈茂德周四晚上獲釋，但未提供更多細節。

半島電視台自馬哈茂德入獄後，一直致力要求釋放他，更批評馬哈茂德未經審判或定罪便被判囚。半島電視台因為前總統穆爾西（Mohamed Morsi）而陷入大國角力之中，開羅認為半島電視台是穆爾西所屬穆斯林兄弟會的喉舌，自2017年以來封鎖電視台網站。

人權組織「阿拉伯人權訊息網」負責人埃德（Gamal Eid）表示，當局已決定釋放馬哈茂德；非政府組織「埃及新聞與媒體觀察站」也在其Facebook專頁上表示，開羅刑事法院周一已決定釋放他。

馬哈茂德獲釋正值埃及同與卡塔爾恢復外交關係之際，海灣國家2017年6月與卡塔爾斷交，指摘卡塔爾支持激進伊斯蘭組織，以及與伊朗關係太密切，1月初海灣國家舉行地區峯會後，關係漸見回暖。

美國霍士新聞網/法新社/中央社

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！