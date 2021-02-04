緬甸軍政府下令封鎖社交網站facebook及它旗下服務，打壓反對政變的公民抗命行動。

當地網民稱前晚起無法使用fb、Instagram、通訊軟件WhatsApp及Messenger，該國最大流動網絡服務商挪威電信指各電訊商都收到通訊部的暫封fb指令，無法不服從，雖認為指令不符合國際人權法。緬甸通訊部則指fb會被封鎖至本月7日，以確保國家「穩定」，因有人利用之「散播假新聞及假資訊」。

醫科大學示威照fb直播

fb促請緬甸當局解封，「讓緬甸民眾與家人朋友溝通，並接收重要資訊」。緬甸約有一半人口使用fb，周一被奪權的文人政府常在fb發佈資訊，亦有人在fb發起示威。

其實，緬甸仍有人經VPN連接到fb，昨日第二大城市曼德勒醫科大學外的示威就在fb直播，現場約有20人聚集，要求釋放原政府領袖，三個學生組織均指現場至少三人被捕。fb亦流傳了緬甸各地醫護人員前日罷工的照片，他們戴上原執政黨「全國民主聯盟」代表色紅色的絲帶，舉起跟泰國反政府示威者一樣的三指手勢。原本較少緬甸人使用的社交網站Twitter，因可繼續運作而用戶量急增，「#公民抗命運動」更成當地最熱門標籤。

聯合國秘書長古特雷斯前日指聯合國會竭盡所能，動員國際社會向緬甸施壓，以確保今次政變失敗。

路透社/法新社