美國眾議院監督委員會發表報告指，在某些嬰兒食品中發現「有毒重金屬含量達危險等級」，可能令嬰兒的神經系統受損。報告對結果令人「深感憂慮」，要求提高標準和檢測規定。當中有部份被指重金屬超標的嬰兒食品，在本港網上商店有售。

受檢測的產品來自Nurture Inc、Hain Celestial 、Beech-Nut Nutrition及雀巢Nestle旗下嘉寶Gerber。而沃爾瑪Walmart 、金寶湯Campbell Soup和Sprout Organic Foods則拒絕配合調查。

委員會檢閱製造商內部文件及從測試結果發現，嬰兒食品內含重金屬包括無機砷、鉛、鎘及水銀，可能令幼兒的智力下降、影響神經系統發育等。報告指製造商所設的內部接受產品有毒金屬含量的標準「達危險等級」，更曾出售超過該標準的食物。

在所有檢測過的Hain嬰兒食物中，無機砷水平都比起公司估計數字高，認為公司只檢測過個別原材料的重金屬量，然後再估計製成品的含量，做法可能不準確。

促訂立嬰兒食物重金屬含量上限

現時有毒重金屬嬰兒食物沒有貼上標籤讓父母識別，委員會促有關部門訂立嬰兒食物重金屬含量上限，並要求製造商除了必須測試產品的食材成份外，還要測試重金屬含量。

美國食品及藥物管理局 （FDA）發言人表示正檢視報告，並指有毒的元素存在於環境中，能透過泥土、水或空氣進入食物，「因為它們不能被完全清除，我們的目標是盡量降低這些有毒物質進入食物的機會」。

金寶湯公司（Campbell Soup）網上發聲明指旗下產品安全，但目前沒有針對嬰兒食物重金屬量的FDA標準，又指一直有配合委員會的調查。

沃爾瑪表示已在去年2月向委員會遞交資料，但沒有收過後續查詢。Hain Celestial 表示暫未檢閱上述調查報告；Gerber指會更進一步減低重金屬元素含量。

美國全國廣播公司

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