緬甸軍方上周發動政變後，最新再拘捕已被扣押的國務資政昂山素姬的親信溫登（Win Htein）。鑑於緬甸局勢不明朗，日本企業麒麟啤酒決定中止與有軍方背景企業的合作關係。

軍方鎖Facebook 拘昂山親信

全國民主聯盟的發言人證實，軍方於周五凌晨拘捕了昂山素姬的助手溫登，溫登曾是全民盟的發言人。

緬甸陸續有人發起抗議活動，包括多間醫院周三發起罷工，並舉出象徵反抗專制的舉三指手勢聲援。當地通訊及訊息部表示，直至下周日、即2月7日期間會封鎖Facebook，官員強調這是為了「穩定」局勢。

英國廣播公司（BBC）指出，緬甸近5,400萬人口中，有一半人擁有Facebook賬戶，社運人士早前設立專頁號召群眾反對軍方政變，軍方隨後展開封鎖行動。有緬甸學生認為此舉是為了限制年輕人的自由，屬於挪威電信的緬甸電信（Telenor Myanmar）表示會遵守有關禁令，但表明軍方違反人權法，而Facebook發言人則敦促當局解禁。

麒麟中止合作關係

而日本麒麟啤酒與緬甸經濟控股（MEHL）屬合作夥伴，但後者被指由軍方擁有，早前這間日本企業已透露會審視合作關係，終在周五決定分道揚鑣。麒麟啤酒在聲明指：「軍方最近採取的行動跟緬甸民主背道而馳，動搖了我們之間的合作基礎，令我們被迫中止合作夥伴關係」。

路透社/法新社/英國廣播公司

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