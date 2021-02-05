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提高併購門檻嚴禁排他行為 反壟斷修正案料打擊科技巨頭

1小時前
克羅布徹聯同另外四名民主黨籍參議員提出一項針對反壟斷法的重要修正案，以提高公司收購或合併的門檻。

（北美通訊）曾競逐民主黨總統初選的明尼蘇達州參議員克羅布徹（Amy Klobuchar），聯同另外四名民主黨籍參議員，周四提出一項針對反壟斷法的重要修正案，以提高公司收購或合併的門檻。當中包括證明併購不會削弱競爭環境的舉證責任，將轉移到到提出併購的公司身上。預計多個科技巨頭將會直接受到影響。預計修正案將會遭到共和黨參議員挑戰。

目前的併購交易，政府若認為會造成壟斷，就必須提出證據證明併購會損害競爭，對消費者不利。但修正案將會禁止在其行業中佔主導地位的公司進行收購，除非他們能夠證明交易不會「產生大幅削弱競爭的明顯風險」。

修正案同時附屬於另一條重要的反壟斷法《克萊頓法案》（Clayton Act），以禁止不利於一個或多個，實際或潛在競爭對手的「排他行為」。

修正案亦為司法部的反壟斷局（Antitrust Division）和聯邦貿易委員會（Federal Trade Commission，簡稱FTC）提供額外資金；並提高民事罰款水平至最高可達公司過去一年總收入的15%，或其反競爭行為所產生的收入的30%。

雖然法案適用於所有行業，但相信會對大型科技公司，特別是FACEBOOK的打擊最大。FACEBOOK目前正面對來自FTC，以及46個州、華盛頓和關島的反壟斷訴訟，這些訴訟都是針對FACEBOOK收購Instagram和WhatsApp，以及如何對待構成潛在競爭威脅的第三方應用程式和開發人員。

雖然克羅布徹的修正案未有要求公司分拆，但為反壟斷執法者提供了不少工具，以制止他們認為的不良行為。FTC已表明，會要求FACEBOOK分拆Instagram和WhatsApp，並可能會限制公司日後的併購交易。

Google亦面對類似訴訟，當中最大漏洞是與蘋果公司的交易，讓Google成為蘋果自家瀏覽器Safari的默認搜尋引擎。根據修正案，這屬於排他行為，最終可能會令交易告吹。雖然透過蘋果設備使用Google搜尋引擎，佔比超過一半，但報道指一旦終止交易，蘋果的損失會更大，可能每年會失去80億至120億美元收入。

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反壟斷法科技巨頭克羅布徹
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