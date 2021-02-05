（北美通訊）曾競逐民主黨總統初選的明尼蘇達州參議員克羅布徹（Amy Klobuchar），聯同另外四名民主黨籍參議員，周四提出一項針對反壟斷法的重要修正案，以提高公司收購或合併的門檻。當中包括證明併購不會削弱競爭環境的舉證責任，將轉移到到提出併購的公司身上。預計多個科技巨頭將會直接受到影響。預計修正案將會遭到共和黨參議員挑戰。

目前的併購交易，政府若認為會造成壟斷，就必須提出證據證明併購會損害競爭，對消費者不利。但修正案將會禁止在其行業中佔主導地位的公司進行收購，除非他們能夠證明交易不會「產生大幅削弱競爭的明顯風險」。

修正案同時附屬於另一條重要的反壟斷法《克萊頓法案》（Clayton Act），以禁止不利於一個或多個，實際或潛在競爭對手的「排他行為」。

修正案亦為司法部的反壟斷局（Antitrust Division）和聯邦貿易委員會（Federal Trade Commission，簡稱FTC）提供額外資金；並提高民事罰款水平至最高可達公司過去一年總收入的15%，或其反競爭行為所產生的收入的30%。

雖然法案適用於所有行業，但相信會對大型科技公司，特別是FACEBOOK的打擊最大。FACEBOOK目前正面對來自FTC，以及46個州、華盛頓和關島的反壟斷訴訟，這些訴訟都是針對FACEBOOK收購Instagram和WhatsApp，以及如何對待構成潛在競爭威脅的第三方應用程式和開發人員。

雖然克羅布徹的修正案未有要求公司分拆，但為反壟斷執法者提供了不少工具，以制止他們認為的不良行為。FTC已表明，會要求FACEBOOK分拆Instagram和WhatsApp，並可能會限制公司日後的併購交易。

Google亦面對類似訴訟，當中最大漏洞是與蘋果公司的交易，讓Google成為蘋果自家瀏覽器Safari的默認搜尋引擎。根據修正案，這屬於排他行為，最終可能會令交易告吹。雖然透過蘋果設備使用Google搜尋引擎，佔比超過一半，但報道指一旦終止交易，蘋果的損失會更大，可能每年會失去80億至120億美元收入。

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