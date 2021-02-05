美國參議院周五審議一項預算決議，結果在贊成及反對票各為50票情況下，由副總統賀錦麗投下關鍵贊成一票，得以順利通過。這份決議將為總統拜登提出的1.9萬億美元（14.8億港元）武肺疫情紓困方案掃除立法障礙。

有關決議是是預算過程的一部分，稱為「預算協調」，容許法案僅以簡單多數通過，而不是通常的60票門檻，這將意味民主黨人能夠在沒有任何共和黨投票的情況下，通過拜登提出的援助措施。

參議院凌晨通過一系列修正案後，在美國時間周五凌晨5時30分表決預算決議。結果共和黨議員在周五的投票全部投反對票，出現贊成及反對票各為50票的僵局，身兼議長的副總統賀錦麗在票數平手時，根據法定權力投下贊成票，讓方案得以順利通過。

參議院稍後會將方案送交眾議院作最終審議，眾議院早已在周三通過自家預算方案，而由於民主黨在眾議院佔有大多數議席，相信方案會在一天內獲通過。

總統拜登上月底已曾揚言，無論共和黨支持與否，方案都必須通過。而參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）亦已事先張揚，如有必要，將會在未獲共和黨支持的情況下，通過武漢肺炎的抗疫紓困計劃。

拜登提出1.9萬億美元（約14.7億港元）抗疫紓困方案，是他上任後首要重大議案。多數黨領袖舒默在參議院會議上直言：「我們希望可以跟共和黨的同事合作，以兩黨合作的方式推動這個議案。由於這議案必須推行，最好是跟共和黨一起，但如果必要的話，就算沒有他們（支持），我們也必須辦到。」

路透社/美國《華盛頓郵報》/《蘋果》資料室

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