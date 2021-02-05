根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球感染武漢肺炎的人數超過1.04億，全球死亡人數超過228萬。疫情最嚴重的美國，累計確診超過2,665萬宗，是目前唯一確診數突破2,000萬的國家，死亡人數突破45萬。印度確診人數超過1,079萬，死亡人數超過15.4萬，是目前疫情最嚴重的亞洲國家。巴西確診人數超過939萬，死亡人數超過22.8萬。俄羅斯、英國、法國確診均超過300萬宗，確診逾200萬宗的國家則有西班牙、意大利、土耳其、德國、哥倫比亞。阿根廷、墨西哥、波蘭、南非、伊朗、烏克蘭、秘魯、印尼、捷克、荷蘭等10國確診宗數均超越100萬大關。

美國死亡人數突破45萬人

美國死於武漢肺炎的人數，周四突破45萬人，雖然已有多種疫苗可供使用，新增確診亦減少，但美國每日的死亡數字仍高企，超過3000人。傳染病學專家估計隨著新增確診從高峰回落，死亡人數最快可於下周逐漸減少。

美國強生疫苗申請緊急使用

美國強生公司(Johnson & Johnson)周四表示已要求美國衞生監管部門批准其單劑疫苗作緊急使用。強生上月29日公佈其疫苗在全球測試的有效率，達66%。與其他疫苗不同，強生的疫苗只須接種一劑，對增加疫苗量和簡化美國的疫苗接種計劃有幫助。

法國暫毋須重新實施全國封城

法國總理卡斯泰（Jean Castex）說，法國疫情仍然嚴峻，但現階段毋須再全國封城。他在記者會上說，病毒傳播過去兩星期未有大增，但醫院承受的壓力仍很沉重，「我們必須堅守目前的限制措施，但以今日情況來說，毋須重新全國封城」。

中國付運首批阿斯利康疫苗活性成份到巴西

巴西衞生當局說，阿斯利康疫苗首批活性成份，將於周六由中國運抵里約熱內盧，令Fiocruz 生物醫學中心可開始完成生產疫苗作分發。該中心的疫苗生產線原訂去年12月開始生產阿斯利康疫苗，但因中國延遲付運首批活性成份，令生產日期押後。

路透社/美聯社

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