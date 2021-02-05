美國總統拜登揚言重新團結國家，但國會內黨派爭鬥不絕。喬治亞州眾議員格連（Taylor Greene）被指屢次發表涉及陰謀論的言論，惹來民主黨對她提出懲罰議案。眾議院周四以230票贊成，199票反對，通過議案剝奪她出席眾議院委員會的職位。部份共和黨議員批評民主黨做法等同干預共和黨內政，只會加劇兩黨分歧。

民主黨指摘格連發表陰謀論言論，包括911事件沒有飛機撞向五角大樓、以及校園槍擊案早已演練等，並涉嫌支持歧視伊斯蘭教和猶太人。眾議院周四以230票對199票，通過剝奪格連的教育及勞工委員會和眾院預算委員會的職位。格連是今年新科眾議員，上月才被任命加入這兩個委員會。

民主黨籍的眾議員議事委員會主席麥戈文（Jim McGovern）強調，由於沒有共和黨人提出要懲罰格連，因此民主黨人被迫採取行動，來維護國會禮節。他稱：「出任委員不是權利，而是一種殊榮，當有人煽動暴力時，他們應該失去這種殊榮。」

麥卡錫批評民主黨無視黨員違規 卻懲罰共和黨人

表決中有11名共和黨人倒戈投贊成票，而不屬眾議院的參議院少數黨領袖麥康奈爾也開腔批評格連，指她「愚蠢的謊言和陰謀論」是國家及共和黨內的「毒瘤」。但有共和黨人不滿民主黨人做法，認為立下不良先例。眾議院少數黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）批評民主黨一方面亦無視了自己黨內的違規行為，另一方面卻對格連施以懲罰。他說：「這項決議訂下了一個危險的新標準，只會加深議院內部的分歧。」另一共和黨眾議員諾曼（Ralph Norman）附和道：「這無非是沉醉於權力的政黨濫用權力的行為。」

按照慣例，通常是由黨領袖來自行定奪黨員的委員資格，換言之屬黨內事務，例如麥卡錫在2019年取消了史蒂夫京（Steve King）的委員會職務，因為後者發表了種族歧視言論。而麥卡錫今次亦已譴責了格連，據悉他也提出了只取消教育委員會職務的懲罰，但被民主黨拒絕，並另推懲罰。

美國霍士新聞／美國財經頻道CNBC

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！