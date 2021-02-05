（北美通訊）美國氣候變化問題特使、前國務卿克里（John Kerry）被揭發於2019年前往冰島領取環保領袖獎時，乘坐碳排放量比商用客機多40倍的私人飛機。他當年回應時就辯稱，乘坐私人飛機是「像我這等身份的人的唯一選擇」。

霍士新聞周三公開一段克里2019年在冰島接受冰島國家廣播公司（RÚV）的訪問片段。當時克里因為乘坐絕不環保的私人飛機到雷克雅未克，出席北極圈論壇頒獎禮，而受到當地媒體和頒獎組織的非議，但克里高傲地回應說自己別無選擇，稱「乘坐私人飛機，是像我這般勞碌奔波於全世界以贏得這場戰役的人的唯一選擇。」

他進一步解釋自己坐私人飛機合理，指自己沒有時間乘坐帆船橫渡大海，同時亦排除與幾百人一起乘坐商用客機的可行性，稱「我幾乎是全職在和氣候變化鬥爭，我付出了自己的時間和生命，我不會就此辯護的。」

克里在訪問中強調自己為應付氣候變化發揮了重要作用，自言「我為美國達成了巴黎協定。我參與這場戰鬥多年。是我與習近平談判，由我帶他到國際談判桌，最終達成了協議。」

克里因為在出任國務卿期間，促成巴黎協定而獲得相關獎項。霍士新聞報道，北極圈論壇發起人、冰島前總統格里姆松（Ólafur Ragnar Grímsson）曾公開譴責克里乘坐私人飛機出席活動。

霍士新聞較早前報道，克里在其妻子特蕾莎（Teresa Heinz-Kerry）的私人飛機公司擁有一架私人飛機，而飛行記錄表明，該私人飛機在過去一年共飛行了20多個小時，製造了116噸的碳排放。

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