法國總統馬克龍周四警告中國研發的武漢肺炎疫苗缺乏數據，指若疫苗無效，更可能導致病毒變種。

馬克龍在智庫「大西洋理事會」上發言時承認，中國先提供疫苗給其他國家的「外交成就」，可視為「對我們作為(西方)領袖的點點羞辱」。但他警告，由於一點試驗數據也沒有分享，國藥與科興疫苗的有效性成疑。

他說：「這表示若疫苗不合適，中期至長期幾乎肯定會有利病毒變種，絕對不能解決這些國家的疫情。」在上周五，馬克龍也對英國與瑞典合組的阿斯利康製藥集團所生產的疫苗表示懷疑，指疫苗似乎對65歲以上的人無效，儘管歐洲藥物監管當局批准該隻疫苗可供所有年齡成年人使用。法國頂尖藥廠賽諾菲(Sanofi)與著名研究中心巴斯德研究所(Pasteur Institute)在研發武肺疫苗上遭遇挫折，令法國頗為沮喪。

歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）一天前也促請中國和俄羅斯若希望研發的疫苗獲歐盟批准，需「展示所有數據」。

法新社

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