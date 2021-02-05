走私客為了偷運違禁品入境，往往無所不用其極，新西蘭一名華人走私客便被揭發企圖把大量仙人掌等肉質植物偷運入該國，但逃不過機場緝私犬的靈敏鼻子，而她被捕後，更被發現走私方法是把近1,000棵仙人掌等植物綁在身上。這名華人走私客被判處12個月嚴格監管（intensive supervision）和100小時社區服務令。

被告李文清（Wendy Li）被控違反生物安全法，企圖從中國偷運植物入境，周三在曼努考（Manukau）地區法院認罪。案情指，居於奧克蘭的38歲女被告李文清在2019年3月從中國返回新西蘭，並企圖偷運947株肉質植物和仙人掌入境，包括8個瀕危物種，但遭機場緝私犬發現。

機場執法人員更發現她把植物放進絲襪及綁在身上。李文清供稱，這些植物有「很高商業價值」，打算偷運入境後在網上出售。據報這些植物總值超過1萬美元（約7.8萬港元）。

同年7月再犯案 謀走私逾百顆種子

雖然走私失敗，但李文清竟然再接再厲，同年7月又被揭發在行李篋的iPad包裝內，收藏了142顆未經授權的種子及200多個花盆，其中一個藏有蝸牛。

新西蘭一級產業部調查經理安德森（Simon Anderson）表示，今次判決「充分提醒任何人偷運植物或其他瀕危物種進入新西蘭都將被起訴...我們的經濟和生活方式取決於將這些威脅拒之門外」。

英國《衞報》

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