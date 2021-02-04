美國前總統特朗普彈劾案的彈劾管理人，周四要求特朗普下周提交供詞並接受盤問，解釋他在1月6日暴徒衝擊國會山莊前的行為。但全國廣播公司引述特朗普的律師卡斯達(Bruce Castor)報道，特朗普下周將不會宣誓作供。他又形容民主黨的要求只是「公關技倆」。

首席彈劾管理人馬里蘭州眾議員拉斯金（Jamie Raskin）致函特朗普及其律師說：「閣下干犯憲制罪行證據清晰確鑿，但鑑於你對事實陳述有所爭議，請在參議院彈劾審訊前或期間，就你在2021年1月6日的行為，提出宣誓證供，並接受盤問。」他要求特朗普在下周一至周四內，提交證供。

拉斯金在信中說，若特朗普拒絕作供，彈劾管理人將在審訊中以此對他作出不利指控。特朗普去年首度遭彈劾時，他不少幕僚均漠視傳票拒絕作供，眾議院民主黨人當時亦提出過類似言詞。拉斯金說，在任總統還可以憂慮作供或會影響公務為由，但這種擔憂在本案中顯然已不適用。

彈劾管理人的要求，清楚顯示儘管特朗普已離開白宮，他們仍會對他窮追猛打。特朗普一名顧問拒對管理人的信件置評。

特朗普被控在1月6日煽動支持者衝擊國會山莊，參議院將於本月9日展開審訊。

美聯社/路透社

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