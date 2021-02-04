【對華政策】美國總統拜登的主要內閣官員都在參議院聽證會展示出強硬的對華立場，只是有些主張全力圍堵，有些認為施壓之餘也要合作，令人質疑他們未必能團結一致。《華爾街日報》前日一篇報道指出，拜登政府涉華政策團隊目標不一，如未能彼此合作，將不能為華府帶來一致的對華政策，甚至被中國有機可乘分化。

拜登班子如何軟硬不一，可在國家安全委員會看到。委員會內的印太事務協調員坎貝爾向來主張強硬對華，未來的職責很可能是推動印度和澳洲等盟友圍堵中國，料是未來對華政策主線。不過，氣候政策同樣是拜登新政的核心，氣候特使克里雖然承諾不會為氣候協議犧牲軍事或經濟，但強調中國是全球排放溫室氣體的第一大國，促成國際氣候協議必須與之合作，立場明顯較坎貝爾溫和。有指政府內部關注兩人會否爭奪對華政策主導權。

另外，領導國安委員會的沙利文曾與坎貝爾撰文主張美國在全球重塑緊密的網絡抗衡中國，理念相近，國內政策顧問蘇珊賴斯相信也抱類似立場，相對跟直接向拜登滙報的克里，令團隊看似存在兩派。

中共視布林肯為「缺口」

其他部門之間也出現類似情況。如商務部長提名人雷蒙多對於是否延續前政府將中國電訊公司華為列入黑名單，在聽證會不置可否，但沙利文和坎貝爾早已將華為定性為安全威脅，白宮發言人翌日亦重申這一點。

還有，美國多屆政府都曾嘗試強硬對華，但惹來商界群起反對，相信中美貿易將是軟硬兩派角力的另一議題。前駐華大使洛德則指美國推廣民主和保障企業之間雖時有衝突，但美國現對中國的商業和科技界的觀感轉差，或帶來不同效果。

報道指出，中國政府在特朗普執政時，已嘗試從在立場較溫和的華府官員身上找缺口，對象之一是認為中國對全球經濟有重大貢獻的財長姆欽。鑑於過去四年不時處於被動，中方已對美國新政府更進取，並視國務卿布林肯為緩和中美關係的橋樑，在他獲提名後隨即在社交媒體展示他五年前訪問北京的照片，對外事務專家又放大他去年說中美經濟脫鈎「不現實和完全無建設性」的一句話，北京一名顧問更評估布林肯會集中更多在兩國發展，而非像特朗普般不顧一切對抗中國。

有外部顧問指，拜登班子內的個人分歧和不同側重點，就像林肯總統時被稱為「對手團隊」的內閣。但有拜登政府高官認為，基於很多官員關係友好，以「手足競爭團隊」形容他們會較貼切，雖然不同部門各有價值觀，但難以相信他們會就對華政策相爭，而拜登亦期望所有閣員都以人權為先。

白宮稱會徵詢盟友意見

拜登政府官員堅稱他們有統一的對華策略，焦點在國內大力投資先進技術和建立抗華「統一陣線」，拜登會先跟南韓、印度和其他區內潛在夥伴的領袖通電話後，才會跟中國國家主席習近平通話，是否撤對華關稅亦會先問盟友意見。

美國《華爾街日報》