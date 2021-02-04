美國總統拜登的兒子亨特(Hunter Biden)將在4月出版的自傳中，講述如何戰勝酗酒與吸毒問題。

經常成為美國保守派人士攻擊目標的亨特，在這本名為《美麗事物》(Beautiful Things)的自傳中，也會提到其兄長博拜登(Beau Biden)之死。出版商Gallery Books說，自傳在4月6日出版，內容主要是亨特回顧「由沉溺物質到迂迴醒覺之路」。

周四踏入51歲的亨特，2014年因對可卡因檢測呈陽性反應而遭海軍後備部隊革走。在2019年，他曾向《紐約客》雜誌憶述他向一名露宿者詢問何處可買到霹靂可卡因時遭人用槍指頭的事件。

儘管如此，拜登一直堅定不移地支持亨特。在最後一場總統候選人辯論中，前總統特朗普曾取笑亨特吸毒，但拜登只回應說：「我以他為榮，我以我的兒子為榮。」

在去年美國大選中，亨特與中國和烏克蘭的生意來往，一直是特朗普的攻擊目標。亨特承認在某些業務上「判斷差劣」，但就否認有不當行為。他現在擔任一名藝術家，以洛杉磯為基地。

法新社

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！