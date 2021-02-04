在武漢肺炎疫情下，日本民眾被迫長時間困在家中。據日本警察廳統計，去年受虐兒童超過10萬人，家暴案件也超過8萬宗，均創下新高，而搶劫等刑事案件則大減至創新低紀錄，相信有可能是疫情所致。

日本警方去年通報疑似受虐的未滿18歲兒童，高達10.6萬人，比2019年增加8.9%，是從2004年開始統計以來的新高紀錄。其中謾罵兒童、在兒童面前對配偶動粗等「心理虐待」最多，逾7.8萬人，占73.3%；其次是對兒童施暴等「身體虐待」，近2萬人；不給食物等「放棄育兒」有近9000人；而性虐待則有295人。

去年受到配偶或伴侶施暴的家暴案件，則有8.2萬多宗，也創下新高。日本傳媒分析，虐兒及家暴個案增多，或因疫情導致民眾減少外出，加害者長時間待在家中，被害人則難以向外界求援。

另一方面，日本去年發生的刑事案件超過61.4萬宗，比2019年減少17.9%，創二戰後最低紀錄。其中在去年4月發布第一次中央級緊急事態宣言後，戶外搶劫等「街頭犯罪」案件大幅減少，比2019年減少27%；侵入空屋的「侵入犯罪」也大減21.9% 。

中央社

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