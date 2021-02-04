美國總統拜登周四形容中國是美國最危險的競爭對手，但又表示若符合利益，美國願與中國合作。

拜登造訪國務院時說：「我們將...直截了當地接受最危險的競爭對手中國對我們的繁榮、安全和民主價值的挑戰....我們將對抗中國的經濟陋習、反擊其好鬥行為、抵擋中國對人權、知識產權和全球管治的攻擊...但當符合美國利益時，我們準備好與北京合作。」

拜登在國務院宣佈「美國已回來」，又指外交重回美國對外政策的中心。他宣佈美國將結束在也門的攻擊行動，並將任命特使集中處理該區長久以來的衝突。拜登在國務院的發言只是他重大改動美國對外政策的部份行動，其他包括停止從德國撤走美軍及增加入境美國難民數目。

拜登與副總統賀錦麗一起造訪國務院，他的演說不但公佈了外交政策的改變和履行競選承諾，扭轉特朗普政府政策，也重新訂立美國的全球領導地位和重訂對中產更有利的對外政策。

白宮國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）說，拜登的外交政策是中產階級外交政策，讓中產階級有更好的生活，為此必須處理中國對美國就業與勞工的貿易霸凌。

沙利文說，拜登選擇國務院作為外交政策發言的第一站，是希望傳達明確訊息，亦即美國國家安全戰略將以外交為首。他指出，拜登期望為美國建立強大實力，因應強國與跨國競爭以及美國人民面臨的威脅。要確立此一優勢將需要在國內投資，以支撐美國基礎、振興美國同盟、重新參與關鍵機構與協議、重申美國價值觀，並正確制定美國的全球軍力態勢。

路透社/美國有線新聞網絡/中央社

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